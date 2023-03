Si chiamava Petronilla De Santis ed aveva 45 anni la donna uccisa dal marito Antonio Carozza di 54 anni che l’ha colpita diverse volte con coltellate all’addome. Il fatto è avvenuto nell’abitazione dei due, un appartamento in via Cesare Battisti a Carlantino. Dopo aver ucciso la moglie l’uomo ha tentato di suicidarsi lanciandosi dal balcone. E’ stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Foggia, dove è ricoverato ma non è in pericolo di vita.

Anche lui, a quanto si è appreso, presenta ferite d’arma da taglio. La coppia era spostata da anni, gestiva un bar del paese e aveva quattro figli tra i 23 e i 12 anni che non erano in casa al momento della tragedia. “La nostra piccola comunità è scossa per questa terribile notizia – ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia – era una famiglia giovane e serena, ma il vero rammarico è che è accaduto il giorno dopo la festa della donna e che non abbiamo percepito eventuali disagi”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.