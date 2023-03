Più semafori “intelligenti” e 36 nuove telecamere nelle strade a maggiore percorrenza. Il Comune di Bari ha indetto una nuova gara da 3 milioni e 700mila euro per sostituire semafori ormai obsoleti con lanterne in alluminio bianco- rosse di ultima generazione, i pilomat, i pannelli a messaggio variabile e per installare nuove telecamere.

I nuovi semafori saranno messi a sistema e controllabili in remoto per intervenire così in base anche al flusso del traffico, cercando di ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico. Anche i pilomat saranno inseriti in un sistema in rete in modo da permetterne il controllo in remoto.

Per quanto riguarda i pannelli a messaggio variabile, in città ne sono presenti di due tipologie, con display solo alfanumerici, che compaiono in alcuni dei punti di ingresso alla città fornendo informazioni utili alla comunità, e con display combinato alfanumerico e grafico che compare sul ponte Adriatico. Per tutti questi dispositivi, si prevede la centralizzazione su piattaforma Tmacs. Infine si provvederà a posizionare 36 nuove telecamere a cominciare dalle strade percorse da mezzi pesanti.

Con un sofisticato algoritmo di analisi video sarà possibile monitorare l’area di rilevamento video e contemporaneamente acquisire dati in tempo reale, come lo stato del traffico. I dati risultanti potranno poi essere utilizzati per aiutare gli utenti della strada a muoversi senza intoppi sulle sezioni stradali soggette a code/congestioni o ritardi in determinate ore, ad esempio avvisando tramite pannelli a messaggio variabile o attraverso i social più popolari (Facebook, Twitter, ecc.). Qui di seguito l’elenco delle strade dove saranno installate le nuove telecamere.

 Id. 001: SS16 bis – Raccordo SS16;

 Id. 004: SP 91 – SS16 bis – Nord;

 Id. 005: SP 91 – SS16 bis – Sud;

 Id. 020: Strada Bitonto-Palese Aeroporto – SP54;

 Id. 023: Via Cacudi – Viale Europa;

 Id. 026: Via Napoli – Via Costa;

 Id. 034: Viale Europa – Strada vicinale del Tesoro;

 Id. 041: Via Napoli – Via Tommaso Fiore;

 Id. 043: Via Napoli – Via Bonazzi;

 Id. 046: Via Adriatico n° 13;

 Id. 048: Corso Vittorio Veneto – Via Ammiraglio Caracciolo;

 Id. 050: Corso Vittorio Veneto – Via Pietro Ravanas;

 Id. 078: Viale Europa – Via Sicilia;

 Id. 081: Via B. Buozzi – SS16 – Via Zippitelli – Via M. Lutero;

 Id. 088: Via gen. Bellomo – Via Bitritto – Via Torre Tresca;

 Id. 094: Viale Luis Pasteur – Via F. Chieco;

 Id. 156: Viale Ennio – Via Foggia;

 Id. 188: Lungomare Nazario Sauro – Piazza Gramsci;

 Id. 191: Corso Trieste – Via A. Ballestero;

 Id. 227: Via Caldarola – Via Toscanini;

 Id. 229: Via Gentile – Via Quasimodo;

 Id. 240: Via Giulio Petroni – Via Mitolo;

 Id. 248: Via Trisorio Liuzzi – Via Ospedale di Venere;

 Id. 257: Corso A. De Gasperi – Svincolo SS16 Carrassi N;

 Id. 258: Corso A. De Gasperi – Svincolo SS16 Carrassi S;

 Id. 268: Via Fanelli – Via Vassallo;

 Id. 270: Via Fanelli – Borgo dei Pioppi;

 Id. 274: SP60 – Via Giovine – Via Interesse;

 Id. 275: Via Bari – Via Martiri della Resistenza;

 Id. 277: Via Bari – Via Lama di Giotta;

 Id. 278: Via Trisorio Liuzzi – Via Marchitelli;

 Id. 281: Via Trisorio Liuzzi – Strada Ceglie-Modugno;

 Id. 282: Via Municipio – Via della Stazione;

 Id. 285: Via Fanelli – Strada Ceglie-Capurso-Triggiano;

 Id. 286: Via Trisorio Liuzzi – Via Mons. J. Nuzzi;

 Id. 288: Via Trisorio Liuzzi – SP45.

