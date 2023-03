Buone notizie sul fronte caro bollette. Sarebbe in arrivo un nuovo bonus dedicato alle famiglie e utile soprattutto ad incentivare il risparmio energetico. Una misura quindi contro il caro energia a cui starebbe pensando il governo Meloni, come già annunciato dal ministro Giorgetti a fine anno.

La misura, dovrebbe essere operativa nella seconda metà dell’anno, ma si attendono però le proiezioni di fattibilità dell’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che è stata incaricata di verificare come questo meccanismo possa essere attuabile. Il bonus premierà i cittadini più parsimoniosi in termini di consumi. Con il nuovo bonus la bolletta sarà divisa in due parti: per una quota, stimata tra il 70 e l’80% dei consumi dell’anno precedente, sarebbe previsto un costo calmierato, mentre l’eccedenza sarebbe pagata al prezzo di mercato. In questa maniera, riuscirebbero a ottenere benefici i cittadini più parsimoniosi rispetto ai consumi di energia.

Sarebbe inoltre in fase di valutazione il “bonus sociale”, lo sconto sulla bolletta fino a 88 euro al mese per chi ha un Isee inferiore a 15.000 euro. Il terzo intervento riguarda le imprese. Il credito di imposta sul prezzo del gas e dell’elettricità fino al 45 per cento previsto dall’ultima manovra di bilancio, scatterà solo se il prezzo del metano supererà una certa soglia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.