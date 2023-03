“Prendo atto che ancora una volta nella vicenda dell’impianto di ossicombustione Newo non si tenga conto delle posizioni espresse dai sindaci dei territori coinvolti, sia nelle diverse procedure regionali sia nelle aule giudiziarie”. Sono le parole del sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro in merito al nuovo impianto di ossicombustione per lo smaltimento dei rifiuti che probabilmente sarà realizzato a Bari, in particolare nella zona industriale di Modugno, dalla Newo Foggia.

Un iter che, secondo quanto si apprende, andrà avanti nonostante l’opposizione espressa dai sindaci e da un comitato di cittadini fortemente contrari alla realizzazione dell’impianto. “La proroga della Via – ha aggiunto Decaro – disposta senza alcun approfondimento dagli uffici regionali, è inoltre ancora più preoccupante perché non tiene assolutamente in considerazione gli elementi che le comunità interessate hanno fornito successivamente al momento della decisione regionale di autorizzare questo impianto, la cui tecnologia non è mai stata sperimentata su scala industriale in nessuna parte al mondo”.

“A questo – ha dichiarato infine il sindaco – si aggiunge che gli uffici regionali non hanno fatto alcun approfondimento su tipologia, provenienza e modalità di trasporto dei rifiuti che saranno trattati dall’impianto visto che, rispetto alle previsioni della prima Via, è stato più volte chiarito che non si tratterà di rifiuti urbani” – ha concluso.

Foto repertorio

