C’è chi ha ricevuto 45 sanzioni in un mese. Raffica di multe a Bari Vecchia per i trasgressori della zona a traffico limitato. Le nuove regole sono state attivate dal primo febbraio, e in questi giorni stanno arrivando le prime sanzioni emesse dal sistema, dopo che le telecamere hanno individuato tutte le auto che hanno avuto accesso al centro storico senza il giusto pass. I problemi maggiori al varco di piazza San Pietro.

Ad incontrare i residenti il presidente del municipio, Lorenzo Leonetti. “Ho incontrato i residenti – ha detto – che mi hanno presentato delle problematiche legate ai nuovi varchi. In particolare quello di piazza San Pietro. Molti non avevano compreso che le regole sono cambiate e che da lì possono accedere solo i possessori di pass ztl e non quelli con il pass zsr d”. Il parcheggio di piazza San Pietro un tempo aperto a tutti, è diventato invece “pertinenziale” a servizio solo di chi ha il pass Ztl.

Al termine di una riunione che si è tenuta ieri in Comune, l’amministrazione ha deciso che rivedrà tutte le multe già inviate nei confronti dei possessori dei pass zsr d e migliorerà la segnaletica. “Da piazza San Pietro possono accedere solo i possessori di pass Ztl – spiegano dal Comune – miglioreremo la segnaletica per spiegare ancora meglio che le regole sono cambiate”. Ma poi non ci saranno più “scuse”.

Resteranno valide invece le multe nei confronti di tutti coloro che sono entrati nel centro storico senza pass o nel caso dei commercianti, in orari non consentiti.

