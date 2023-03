A Caorle, in Veneto, si sono tenuti i Campionati Europei di Duathlon Sprint Elite Age Group e i Campionati Europei di Duathlon Classico Age Group durante i quali sono stati assegnati i titoli della disciplina multisportiva corsa-ciclismo-corsa. Tra gli Age Group Alessandro Cazzolla ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria 35-39 regalando il primo storico traguardo internazionale all’associazione guidata da Gaetano Giampalmo, nata soltanto un anno fa e già tra le protagoniste assolute nel mondo del duathlon, triathlon, cross e ciclismo. Domenica un altro atleta della Polisportiva Amici di Marco si è distinto nella prova europea di Caorle. Nel duathlon olimpico Domenico Rotolo ha conquistato il terzo posto nella categoria 40-44.

“Crediamo nel cicloturismo – dichiara Gaetano Giampalmo, organizzatore dell’Evento, Presidente della Polisportiva Amici di Marco – come risorsa speciale a disposizione dei territori per farsi conoscere, dei giovani per investire su se stessi professionalizzandosi ad esempio come bike expert”.

L\'articolo continua sotto alla pubblicità

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.