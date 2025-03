Bari, a Palese acqua marrone dal rubinetto: “Senza preavviso”

Acqua marrone dal rubinetto, all’improvviso. Accade a Palese, in particolare alla periferia del quartiere, in zona via Gabriele D’Annunzio. A denunciare quanto accade alcuni residenti della zona evidenziando che “non si tratta di un caso isolato”. “Più volte – spiegano – di punto in bianco, ci siamo ritrovati con acqua dal colore scuro o, in altri casi, senza”. Nelle vicinanze, attualmente, sono in corso dei lavori. “Capiamo l’esigenza di migliorie nella città – proseguono – ma ci piacerebbe essere allertati prima di finire senz’acqua. A volte lo hanno fatto e ci siamo preparati per tempo, in altri casi però non è stato possibile e abbiamo vissuto il disagio per alcune ore: non abbiamo potuto neanche cucinare. Chiediamo solo di essere avvisati per tempo, per il resto ringraziamo Aqp chiamato da alcuni vicini, sono venuti in poche ore risolvendo il disagio”, concludono.