Crollo palazzina a Bari, il vento “butta giù” le transenne

Il vento ha buttato giù le transenne posizionate intorno alla zona in cui è avvenuto il crollo della palazzina in via De Amicis, erano state posizionate per allontanare occhi indiscreti ma anche per mettere maggiormente in sicurezza la zona, evitando così, a chiunque, di avvicinarsi alla zona dove ci sono i resti del palazzo crollato. Negli scorsi giorni c’erano stati anche tentativi di furto. Nel frattempo c’è timore in zona per la possibilità che il vento contribuisca a diffondere le particelle di amianto sul quale procede il monitoraggio per accertarne o meno la presenza, anche da parte del Comune. Nel pomeriggio i tecnici hanno effettuato l’incapsulamento di eventuali materiali contenenti amianto rinvenuti tra le macerie. Sul posto è stata utilizzata la vernice rossa utile per le procedure di incapsulamento dei frammenti in eternit (foto in basso). I timori in merito però non si placano. Sul posto, a parte nei momenti in cui sono in corso i lavori, c’è un silenzio quasi surreale.