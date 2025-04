Turi, in tanti per l’ultimo saluto alla soccorritrice Fabiana

Sono tante le persone che questo pomeriggio hanno preso parte all’ultimo saluto a Fabiana Chiarappa, la 32enne, soccorritrice del 118, morta in seguito a un incidente avvenuto la sera del 2 aprile scorso sulla strada tra Turi e Putignano. I funerali si sono tenuti alle 16 presso la chiesa Madre, a presiederli don Lorenzo Rotolo che ha ricordato la giovane tra la commozione dei presenti. Fabiana era molto conosciuta, sia per il suo lavoro, sia per il suo carattere socievole e solare oltre che per le sue passioni, il rugby e la moto che l’avevano portata ad incrociare molte persone. Sul caso sono ancora in corso le indagini. Attualmente risulta indagato don Nicola D’Onghia e si stanno effettuando i controlli, con nuovi sopralluoghi effettuati in mattinata, per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.