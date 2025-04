Bari, è lutto a parco Gentile: “Dramma di Saverio è anche il nostro”

“Ciao Saverio, hai tanto sofferto e lottato nella vita fino al tuo ultimo giorno. Abbiamo il cuore infranto, il suo dramma, così come quello di tua moglie Filomena, è anche il nostro. Resterai per sempre nei nostri cuori”. Scrivono così il residenti di parco Gentile che ieri, nel giorno dell’ultimo saluto al “nonnino” del social housing di parco Gentile, l’80enne Saverio, sfrattato assieme a sua moglie negli scorsi mesi, ma poi rientrato a parco Gentile in una casa più piccola dove è venuto a mancare sabato scorso, hanno voluto leggere una lettera non solo per ricordare la sua vita, ma anche per chiedere di non restare invisibili di fronte agli sfratti che proseguono senza sosta affinché “Non ci siano altri Saverio”. Il 23 aprile è previsto il prossimo sfratto. E anche se l’aria è triste e tutti sono in lacrime mentre Don Gianni da l’ultimo saluto a Saverio dinanzi a tutte le persone che hanno partecipato ai funerali, tra loro anche la vicesindaca Giovanna Iacovone e la presidente del Municpio 5, Maristella Morisco, non si placano i timori e la rabbia con la sensazione, racconta uno dei residenti “che chiunque di noi possa essere il prossimo ad andarsene senza avere la certezza di lasciare le famiglie sotto un tetto sicuro in cui vivere”.

“Caro Saverio – si legge nella lettera – oggi ci hai voluto riunire tutti qua nella casa del Signore. Non solo noi presenti, i tuoi vicini, i tuoi amici, ma pure tanti conoscenti che non potendo essere qua ci hanno pregato di ritenerli presenti con il cuore. Un cuore di noi tutti infranto dal dolore per averci improvvisamente lasciato, perché così ha voluto nostro Signore, evidentemente perché tu, caro Saverio, hai tanto sofferto e lottato nella vita fino al tuo ultimo giorno. Si caro Don Gianni”, proseguono i residenti rivolgendosi al parroco della chiesa – “è proprio così e tu lo sai. Anzi grazie per essere stato sempre vicino a noi tutti residenti della comunità di Parco Gentile fin da quando sei diventato il parroco di questa chiesa. Così come ringraziamo la vicesindaca Giovanna Iacovone per essere stata presente nelle ore del dolore più forte di Filomena e di noi tutti vicini e amici del caro Saverio. E visto che ci siamo, ringraziamo anche l’avvocato Sig. Laforgia per aver voluto sostenere il funerale del nostro caro fratello Saverio. Nostro fratello Saverio ha dovuto accettare di trasferirsi dall’alloggio in cui aveva vissuto con l’amata moglie Filomena e da cui erano stati ingiustamente sfrattati, in uno più piccolo, bilocale, sobbarcandosi il gravoso sforzo fisico del trasloco senza voler dare fastidio a nessuno. Un trasloco a 80 anni. E questo trasferimento perché secondo i padroni di questi appartamenti di parco Gentile, il monoreddito del caro Saverio non era sufficiente a garantire il pagamento di un appartamento trilocale pertanto lui e Filomena sono stati costretti a spostarsi in un altro appartamento più piccolo, bilocale, per risparmiare circa 110 euro in meno di fitto. Condizione per restare a parco Gentile. Sia ben chiaro che questa nostra, non è una nota polemica”, sottolineano.

“Noi – si legge ancora nella lettera – non vogliamo criticare e giudicare nessuno ma solo far presente alle autorità e istituzioni che altri uomini e donne, politici, di cui non facciamo nomi, in passato, negli anni 2006, 2007, ben consapevoli del dramma che si stava vivendo in tutt’Italia dell’emergenza abitativa, avevano disposto con un decreto ministeriale, la possibilità di costruire alloggi con prezzi di locazione calmierati e, addirittura, con possibilità di riscatto, anche per noi singoli e Famiglie con redditi più modesti. Vi preghiamo signori rappresentanti delle istituzioni di tutelarci, di aiutare le nostre famiglie in difficoltà, di volerci bene, di ascoltare le nostre ragioni rappresentate, nostro malgrado, dai nostri avvocati di fiducia che con amore stanno seguendo il nostro dramma. Il dramma che hanno vissuto Filomena e Saverio fino al suo ultimo giorno. Ciao Saverio, rimarrai per sempre nei nostri cuori, sarai per sempre il nonnino di parco Gentile”, concludono.