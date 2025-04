Meteo, sole fino a sabato. Ma Pasqua sarà all’insegna della pioggia

Il tempo migliora nettamente in questi giorni, con condizioni stabili previste almeno fino a sabato sera: nessun nubifragio o piogge intense all’orizzonte per il momento, ma il clima sereno potrebbe durare poco. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, tra Pasqua e Pasquetta un nuovo flusso di aria mite e umida proveniente dal Nord Africa porterà nuovamente piogge su alcune regioni italiane, in particolare al Nord-Ovest e in Sardegna.

In queste zone sono attesi nuovi accumuli di pioggia tra i 30 e i 50 millimetri, un dato che preoccupa vista la fragilità del territorio già segnato dalle recenti alluvioni. Sanò invita quindi a mantenere alta l’attenzione, sottolineando come il rischio di frane e nuovi allagamenti persista anche dopo il ritorno del sole. Sul resto del Paese, le festività pasquali si preannunciano più tranquille. Il versante adriatico e le regioni meridionali godranno di un clima asciutto, gradevole e in prevalenza soleggiato. Tuttavia, lunedì di Pasquetta il tempo sarà più instabile: oltre al Nord-Ovest e alla Sardegna, anche il Centro e il Nord-Est potrebbero essere interessati da qualche acquazzone. Il quadro generale resterà comunque tipicamente primaverile, con un’alternanza di sole, nuvole e brevi piogge.