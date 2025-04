Bari, Carrieri e Sisto passano alla Lega in Consiglio comunale

Inizia un nuovo percorso per la Lega a Bari e in Puglia, con l’ingresso nel movimento di Giuseppe Carrieri e Livio Sisto. Due consiglieri comunali, il primo ormai ex capogruppo di Forza Italia, che “hanno fatto una scelta di coraggio verso il territorio – si legge in una nota – La Lega prosegue nel suo percorso di radicamento e porterà all’attenzione del Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini temi importanti per Bari e la Puglia fra i quali quelli legati alle infrastrutture, alla economia e al sostegno delle aziende locali, alla lotta alla oppressione fiscale, alla salvaguardia di battaglie giuste come per esempio quella dei soci della Banca Popolare di Bari. Con la Lega Puglia inizia un nuovo percorso che oggi anche a livello numerico pone la Lega come seconda forza di coalizione in Puglia”.

Secondo Carrieri e Sisto, poi, “Bari e i Baresi meritano risposte concrete e tangibili che un partito fortemente territoriale è in grado certamente di garantire. Prosegue il nostro percorso politico con ancor più entusiasmo e passione per il Centrodestra che vogliamo riportare alla vittoria anche nella nostra Città e Regione. Ringraziamo il Segretario Federale Matteo Salvini, il Senatore Marti e il Consigliere Regionale Fabio Romito per questa grande opportunità politica, che accrescerà il nostro impegno quotidiano per Bari e i Baresi”.

In Consiglio comunale quindi scompare Forza Italia (i cui unici rappresentanti erano stati Carrieri e Sisto) e si dovrebbe formare il gruppo consiliare della Lega ma solo nel caso in cui un altro consigliere passasse nella Lega. I gruppi si formano solo con un minimo di tre consiglieri. Livio Sisto aveva già fatto un passaggio: eletto nella lista Decaro per Bari a sostegno del sindaco Vito Leccese, era passato nell’opposizione proprio con Forza Italia.