Scuole sicure, a Bari via a progetto contro le droghe

A partire da domani martedì 29 aprile, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, prenderà il via a Bari la prima sessione di formazione di quasi 200 operatori di Polizia locale e dei Servizi sociali del Comune di Bari, nell’ambito del progetto ‘Scuole sicure 2025’. L’incontro è organizzato nella sede del Comando di via Aquilino, alla presenza dell’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione Civile e del comandante Michele Palumbo, che ha curato il progetto e l’iter per la partecipazione al finanziamento ministeriale. Il corso sarà dedicato a droghe sintetiche e adolescenti e tenuto da esperti sociologi, psicologi e criminologi di Infopol, leader nel settore della formazione della Polizia locale.

Il progetto ‘Scuole Sicure’ prevede, dopo il percorso di informazione e formazione degli operatori, un ciclo di appuntamenti di sensibilizzazione nelle scuole della città, anche con strumentazione interattiva e strategie di ‘gamification’. Sono già 32 gli incontri in calendario a partire da maggio, con una decina di istituti coinvolti: tutte le scuole che vogliano partecipare al progetto, che si concluderà in autunno, possono contattare il Comando di via Aquilino.

“Per capire l’importanza del dialogo, della formazione e della prevenzione, bisogna partire da un dato – spiega l’assessore alla Vivibilità urbana – esistono più di mille nuove droghe sintetiche, raggruppate in varie classi, che si vanno ad aggiungere all’elenco delle sostanze già tristemente note da tempo. Conoscere i rischi, comprendere in quale mondo oggi si muovono gli adolescenti, interrogarsi sugli approcci migliori per costruire una rete di protezione efficace, è lo spirito che ci guida in questa campagna. Tra pochi giorni arriverà un camper, che sarà a nostra disposizione per realizzare azioni utili a prevenire l’uso di sostanze psicotrope nei giovani in età scolare, di età compresa tra 11 e 18 anni, come previsto dal progetto, e anche a fare sensibilizzazione sul tema più generale delle dipendenze. Tra le attività previste, ci sarà la possibilità di invitare i ragazzi, all’esterno delle scuole, a provare un’esperienza di guida dopo avere assunto droghe, avendo a disposizione visori e simulatori in realtà virtuale. Invitiamo tutte le scuole che vogliano aderire al progetto, a contattarci: c’è tempo fino all’autunno per programmare un’esperienza che certamente non lascerà i ragazzi indifferenti”.

Il Ministero dell’Interno ha finanziato 14 Comuni capoluogo di Città metropolitane: Bari si è aggiudicata l’importo di 61.863,11 euro, da impiegare per la realizzazione di progettualità volte alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado. Il Comune di Bari, per il tramite della Polizia locale, si propone di intervenire secondo tre linee strategiche. La prima linea di intervento ha lo scopo di coinvolgere esperti del settore (psicologi, educatori, operatori sociali) in percorsi formativi ed esperienziali all’interno degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, calibrando l’azione divulgativa sulla fascia 11-18 anni, età critica e statisticamente più importante per l’avvicinamento alle droghe. La seconda linea d’intervento prevede l’acquisto di un veicolo da 9 posti da allestire in modalità ufficio-mobile per consentire, al di fuori delle scuole, l’accoglienza di coloro che siano interessati alla conoscenza “on the road” del fenomeno, anche attraverso la diffusione di materiale informativo e la simulazione con sistemi virtuali delle conseguenze legate all’assunzione di stupefacenti per i conducenti di veicoli. Il mezzo sarà allestito con apposita serigrafia adesiva, in modo da creare un vero e proprio “polo educativo mobile” in grado di diffondere il messaggio della campagna ministeriale in via itinerante.

La terza linea d’intervento prevede un’attività formativa della Polizia locale, con focus sulle nuove droghe, soprattutto sintetiche e di derivazione dall’impiego terapeutico – farmacologico (come il Fentanyl).