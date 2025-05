Bari, al Petruzzelli concerto benefico a sostegno oncologia femminile

Ieri sera si è tenuto presso il Teatro Petruzzelli di Bari “Valori in musica”, un concerto celebrativo del 164° anniversario dell’Esercito Italiano a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi ETS. Una serata dedicata alla musica che è stata altresì occasione per promuovere la raccolta fondi a sostegno delle Pink Ambassador, il progetto di Fondazione Veronesi che da più di dieci anni coinvolge donne che hanno sconfitto un tumore tipicamente femminile, ossia seno, utero e ovaio.

In questi anni il gruppo di Pink Ambassador, che ad oggi conta più di 1.000 donne suddivise in 22 città italiane tra cui la città di Bari, è cresciuto sempre di più e rappresenta una vera e propria rete di sostegno fra donne che desiderano condividere la propria esperienza a sostegno della ricerca scientifica e della prevenzione, per dimostrare l’importanza della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita nella lotta contro i tumori.

La serata, condotta da Michele Mirabella, è stato un momento molto importante per celebrare i valori che accomunano l’Esercito Italiano e Fondazione Veronesi nell’obiettivo di accrescere la cultura della prevenzione e il sostegno alla ricerca d’eccellenza a beneficio di tutta la nostra società. Si tratta altresì della prima iniziativa che vede affiancate le due Istituzioni in una collaborazione che prenderà forma ufficiale mercoledì 7 maggio, a Roma presso lo Stato Maggiore dell’Esercito, attraverso la firma di un Protocollo di Intesa.

“Desidero ringraziare sentitamente l’Esercito Italiano per aver voluto al proprio fianco Fondazione Umberto Veronesi in questa serata così speciale, dedicata alla musica, alla solidarietà, ma soprattutto alla ricerca oncologica e alla prevenzione. Le Pink Ambassador sono donne straordinarie che hanno affrontato un tumore e che hanno scelto poi di mettersi in gioco, di allenarsi e correre per dimostrare che dopo la malattia è possibile tornare a vivere a pieno e diffondere il messaggio circa l’importanza di seguire sani e corretti stili di vita come strumento efficace di prevenzione” – ha affermato durante la serata Silvia Veronesi, membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Umberto Veronesi ETS.

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI ETS Nasce nel 2003 per volontà del Professor Umberto Veronesi per promuovere il progresso scientifico, concentrando il proprio operato in due aree: finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza, motore del progresso scientifico, e divulgazione scientifica, perché le scoperte della scienza diventino patrimonio di tutti. In più di vent’anni Fondazione ha creato le basi per un nuovo modello di sviluppo della scienza, introducendo un criterio inedito nel nostro Paese: investire nella cultura scientifica per creare una nuova generazione di scienziati e di cittadini consapevoli dei progressi della ricerca.