A fuoco auto consigliere nel Barese: “Non mi fermo”

Nella notte tra il 6 e il 7 maggio, l’auto del consigliere comunale di Terlizzi (Bari), Pietro Ruggiero, è stata incendiata da ignoti. Il rogo ha distrutto completamente l’utilitaria, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme.

A denunciare pubblicamente l’episodio è stato lo stesso Ruggiero, esponente di una lista civica di centrodestra e consigliere di opposizione, che ha condiviso un video sui social. Nel filmato ha dichiarato che si tratta del terzo atto intimidatorio subito negli ultimi tempi, annunciando l’intenzione di rivolgersi alle autorità competenti: “Sono stanco di vedere infangata la mia famiglia – ha detto – ma non mi fermerò”. L’accaduto si inserisce in un clima di crescente tensione a Terlizzi. Solo pochi giorni fa, ignoti hanno tentato di rubare l’auto dell’assessore comunale alle Politiche di comunità, Daniela Zappatore, mentre un incendio ha colpito la villa della vicecomandante della Polizia locale.

Preoccupato per l’escalation di episodi, il sindaco Michelangelo De Chirico (PD) ha annunciato la richiesta urgente di un incontro con il Prefetto di Bari: “L’Amministrazione comunale è profondamente allarmata. Serve un incremento dei controlli per restituire tranquillità alla nostra comunità”. Il primo cittadino ha poi condannato con fermezza “questi gesti vili e inaccettabili”, esprimendo fiducia nelle forze dell’ordine affinché “individuino rapidamente i responsabili”. Infine, l’appello ai cittadini: “Serve la collaborazione di tutti. Dobbiamo restare uniti contro ogni forma di illegalità, per difendere i valori civili e democratici della nostra città”.

Foto screen video Facebook