Festa di San Nicola a Bari, oggi l’imbarco della statua

Proseguono le celebrazioni della festa di San Nicola a Bari. Dopo il corteo storico, tenutosi nella giornata di ieri e che ha registrato un vero e proprio bagno di folla, oggi è la giornata “clou” per i festeggiamenti del santo patrono. Le messe sono cominciate sin dall’alba, ma l’appuntamento più atteso è quello che si terrà al molo san Nicola con l’imbarco della statua del santo in mare.

La giornata di oggi, dedicata alla solenne processione a mare di San Nicola, si è aperta all’alba con i primi segni di festa: alle 4.30, l’apertura della Basilica ha segnato l’inizio delle celebrazioni, accompagnata dal tradizionale lancio di diane a cura della ditta La Rosa International Fireworks di Bagheria (Palermo), che ha risuonato nel cielo di Bari per annunciare l’inizio di quella che è per tanti fedeli una giornata speciale. Alle 5.00, nella Basilica di San Nicola, è stata celebrata la Santa Messa dell’Alba, un momento di raccoglimento e devozione molto sentito dalla comunità. Subito dopo, alle 6.45, è partita dalla basilica la processione con la Statua del Santo. Durante la mattinata, i fedeli potranno partecipare alle Sante Messe celebrate nella Basilica agli orari: 9.00, 10.30, 12.00, 13.00 e anche nel pomeriggio alle 18.30.

Alle 9.45, sul Molo Sant’Antonio, è previsto lo spettacolo pirotecnico, sempre a cura della ditta La Rosa, che anticipa uno dei momenti più emozionanti della giornata: alle 10 presso il Molo San Nicola, si terrà la Celebrazione Eucaristica e la Benedizione del Mare, seguite dal solenne imbarco della Statua del Santo, che prende così il largo per la tradizionale processione a mare. A mezzogiorno, nella Basilica e contemporaneamente sul molo, si reciterà la supplica alla Madonna di Pompei, in un’unione simbolica tra terra e mare.

Il pomeriggio culmina alle 18.30 con una nuova celebrazione eucaristica sul Molo San Nicola, preludio al ritorno del Santo. Infatti, alle 20.00, la Statua di San Nicola farà ritorno a riva: avverrà così lo sbarco solenne e l’avvio della processione a piedi verso piazza del Ferrarese, dove si svolgerà uno dei momenti più attesi, l’accensione delle luminarie, realizzate dalla ditta Paulicelli di Ceglie del Campo (Bari), che illumineranno a festa il centro cittadino. Infine, a chiudere questa intensa giornata di fede e tradizione, alle 22.00 il cielo del Molo Sant’Antonio si accenderà con un ulteriore spettacolo pirotecnico.

