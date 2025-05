Verso Cittadella-Bari. Migliaccio: “Fase cruciale, serve continuità”

Archiviato il prezioso successo casalingo ottenuto contro il neopromosso Pisa, il Bari si appresta a concludere la regular season del campionato di Serie B affrontando due trasferte, contro Cittadella e Südtirol. Si comincia domani con la sfida in terra veneta contro la formazione granata, alla disperata ricerca di punti salvezza.

Cittadella-Bari, gara valevole per la 37ª giornata del campionato di Serie B, si giocherà domani, 9 maggio, con fischio d’inizio alle ore 20:30.

L’AVVERSARIO – L’Associazione Sportiva Cittadella, meglio nota come Cittadella, è una società calcistica italiana con sede a Cittadella fondata nel 1973 dopo la fusione di due club preesistenti. Dal 2000 al 2004 recò la denominazione Cittadella Padova.

Il club veneto, vanta 17 partecipazioni al campionato di Serie B, categoria in cui ha esordito nella stagione sportiva 2000-2001 e in cui il miglior piazzamento della squadra è il quinto posto, raggiunto nella stagione 2019-2020. Nelle stagioni 2018-2019 e 2020-2021 il club è giunto a disputare la finale dei play-off per la promozione in Serie A.

La storia del club è strettamente legata a quella della famiglia Gabrielli, gruppo imprenditoriale veneto attivo nel settore siderurgico, che ne detiene la proprietà fin dalla fondazione e ne ha finanziato il progressivo sviluppo, conducendola in poco tempo dal dilettantismo al professionismo.

I PRECEDENTI – I precedenti tra Bari e Cittadella sono 22 con 10 vittorie dei galletti, 9 pareggi e 3 affermazioni dei granata. In Veneto si sono disputati 11 incontri e il bilancio vede avanti i padroni di casa con 3 successi, 6 sono stati i pareggi e 2 le vittorie ospiti.

Il successo più netto dei biancorossi al “Tombolato” è quello dell’ 8 dicembre 2022, quando i galletti guidati da Michele Mignani, si imposero per 3-0 grazie alle reti di Scheidler, Folorunsho e Maita.

I DOPPI EX – Sono diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie: Karim Laribi, Marco Esposito, Riccardo Meggiorini, Alessandro Sgrigna, Massimiliano Busellato, Massimo Ganci, Mattia Montini, Andrea Milani, Antimo Iunco, Robert Maah, Alessio Sestu, Davide Diaw e Jonathan Rossini.

Tra i tecnici menzioniamo Carlo Perrone che ha guidato il settore giovanile della società granata, ma anche Gianni Rossi dal 1991 al 1194 alla guida del ‘Citta’ e Rolando Maran.

LE PAROLE di Dario Migliaccio, vice allenatore del Bari, alla vigilia della sfida col Cittadella:“Abbiamo lavorato su diverse opzioni tattiche, senza prendere ancora decisioni definitive né sugli interpreti né sul modulo. Valuteremo tutto con attenzione fino all’ultimo, anche in funzione del calendario fitto che ci aspetta. Il Cittadella è una squadra solida: è tra le prime per duelli vinti e cross riusciti, quindi sappiamo già che tipo di partita potremmo trovarci ad affrontare. Nelle ultime tre gare sono tornati a utilizzare il loro assetto tattico abituale, e noi ci siamo preparati di conseguenza. Il mister è molto focalizzato sull’obiettivo, e siamo consapevoli che queste due partite saranno fondamentali per il nostro cammino. Dopo la vittoria contro il Pisa abbiamo parlato chiaramente con il gruppo: serve continuità, soprattutto in questa fase cruciale della stagione.”

Situazione indisponibili:

“Bellomo non sarà della partita per via di un problema muscolare, e cercheremo di recuperarlo per la trasferta di Bolzano. Simic ha smaltito la contusione rimediata a Cosenza e sta meglio. A parte i tre giocatori squalificati, il resto del gruppo è a disposizione. Lella sta gradualmente ritrovando la condizione dopo un lungo stop.”

CONVOCATI:

PORTIERI: 12.DE LUCCI, 22.PISSARDO, 45.MARFELLA

DIFENSORI: 3.MANTOVANI, 13.TRIPALDELLI, 23.VICARI, 25.PUCINO, 44.SIMIC, 55.OBARETIN

CENTROCAMPISTI: 7.OLIVERI, 17.MAIELLO, 21.MAGGIORE, 27.FAVASULI, 28.LELLA, 93.DORVAL, 94.SACO

ATTACCANTI: 9.NOVAKOVICH, 11.BONFANTI, 15.LASAGNA, 19.FALLETTI, 20.PEREIRO, 99.FAVILLI

INDISPONIBILI:

Benali, Maita e Radunovic, squalificati. Bellomo non al meglio

PROBABILI FORMAZIONI:

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Carissoni, Pavan, Angeli, Masciangelo, D’Alessio, Amatucci, Palmieri, Vita , Rabbi , Okwonkwo. All.: Dal Canto

BARI (3-5-2): Pissardo,Mantovani, Vicari, Obaretin, Favasuli, Lella, Maiello, Maggiore, Dorval, Bonfanti, Lasagna. All.: Longo.

L’ARBITRO – Arbitrerà la gara il signor Luca Massimi della sezione di Termoli. Gli assistenti saranno Francesca Di Monte della sezione di Chieti e Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna. Quarto ufficiale sarà Andrea Zoppi della sezione di Firenze, mentre al VAR ci sarà Manuel Volpi (Arezzo), coadiuvato dall’ AVAR Andrea Colombo (Como).

(foto ssc Bari)