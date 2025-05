Bari, “Road to Battiti 2025”: le limitazioni al traffico e alla sosta

In occasione dell’evento “Road to Battiti 2025”, domani, sabato 17 maggio, sarà registrato un video musicale in piazza del Ferrarese e posizionato un villaggio radio con truck presso piazza IV Novembre. Pertanto, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione, la Polizia locale ha disposto un’ordinanza con limitazioni al traffico e alla sosta, che prevede:

Il giorno 17 maggio 2025:

1. dalle ore 8 alle 24 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” su piazza IV Novembre, esclusivamente per le corsie di preselezione con direzione verso corso Cavour e corso Vittorio Emanuele II;

2. dalle ore 14 alle 24 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” (eccetto per i veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte munite di regolare contrassegno per disabili ex art. 188 C.d.S.) sul lungomare Imperatore Augusto, lato terra, nel tratto compreso tra via Genovese e piazza IV Novembre;

3. dalle ore 8 alle 20 e, comunque fino al termine delle esigenze, è CONSENTITO IL TRANSITO all’interno del perimetro individuato da: via Brigata Regina – via Brigata Bari – via Capruzzi – via Oberdan – via Di Vagno – lungomare Nazario Sauro – lungomare Di Crollalanza – piazza IV Novembre – corso Vittorio Emanuele II – corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della società Music Art Management srl, con portata superiore a t. 3,5, previa comunicazione dei numeri di targa alla sala operativa del Corpo di Polizia locale.

Dal presente provvedimento restrittivo sono esclusi i mezzi adibiti al soccorso e della Forza Pubblica. Inoltre sono esclusi:

A. i mezzi utilizzati dall’organizzazione previa esposizione di specifico “PASS” a colori con logo dell’evento e targa, prodotto a cura degli stessi organizzatori e preventivamente vidimato dal Comando di Polizia Locale, che dovrà essere esposto in maniera visibile sul cruscotto del veicolo; l’elenco dei veicoli per i quali sarà richiesto il PASS dovrà essere inviato a mezzo mail almeno 48 ore prima a: rip.poliziamunicipale@comune.bari.it

B. i veicoli a servizio di persone con disabilità muniti di regolare contrassegno identificativo (CUDE) ex art. 188 C.d.S. che potranno sostare, in deroga, nelle aree di sosta prevista in sul lungomare Imp. Augusto, lato terra, tratto compreso tra via Genovese e piazza IV Novembre (vedi comma 2).