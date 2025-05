Bari, banconi nei vicoli e vendita di prodotti secchi: 9 multe

A seguito di indagini condotte dall’autorità giudiziaria, la polizia locale ha emesso 9 multe nei confronti di alcune signore specializzate nella produzione e vendita di orecchiette a Bari Vecchia. Sono stati contestati e notificati 4 verbali per vendita non autorizzata di prodotti secchi (non freschi) e 5 occupazioni di suolo pubblico non autorizzate. La contestazione per occupazione di suolo pubblico riguarda solo i banchi destinati alla vendita, diversi dai tradizionali telai usati all’esterno delle abitazioni per essiccare le orecchiette. L’attività condotta da Polizia locale é stata portata avanti a seguito di attività dell’autorità giudiziaria dopo un esposto presentato da Home Restaurant.