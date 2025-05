Stop a vetro e alluminio, l’ordinanza per il “Road to Battiti” a Bari

Stop a vetro e alluminio: ecco alcuni dei divieti contenuti nell’ordinanza relativa alla sicurezza in occasione dell’evento “Road to Battiti 2025”, che si terrà domani, sabato 17 maggio, giorno in cui sarà anche registrato un video musicale in piazza del Ferrarese e posizionato un villaggio radio con truck presso piazza IV Novembre. In ragione, quindi, di un prevedibile ed eccezionale afflusso di persone in occasione dell’evento che già negli anni scorsi ha riscosso notevole successo di pubblico, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario predisporre una serie di misure essenziali, attraverso la pubblicazione di un’ordinanza in materia di sicurezza al fine di assicurare la pubblica e privata incolumità, nonché la tutela dei beni costituzionali di pari rilevanza.

L’ordinanza, a partire dalle 14 di sabato 17 maggio e fino a due ore dopo la fine degli eventi previsti in piazza del Ferrarese e piazza IV Novembre, nonché su corso Vittorio Emanuele II (nel tratto di strada compreso tra piazza IV Novembre e via Melo), corso Cavour (nel tratto di strada compreso tra piazza IV Novembre e via Abate Gimma), piazza Mercantile, via Venezia (nel tratto di strada compreso tra via Genovese e il Fortino Sant’Antonio), via Vallisa, Strada Vallisa (nel tratto compreso tra piazza Ferrarese e via Vallisa), Strada degli Orefici, Via Re Manfredi

VIETA

· per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;

· per qualsiasi soggetto di detenere, nelle zone come sopra individuate, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;

· per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;

· di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi;

· accedere all’area interessata dall’evento con zaini, borsoni o altro tipo di sacca et similia contenenti bottiglie e contenitori in vetro, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con tappo, spray urticanti o qualsivoglia dispositivo urticante.

Foto repertorio