Bari, stretta su bici e scooter: multate le irregolarità

Ennesima giornata di controlli congiunti sulla micromobilita’ tra il personale del Corpo di Polizia Locale di Bari ed I funzionari della MCTC di Bari. Sono stati sottoposti a controlli 9 veicoli tra ciclomotori e biciclette a pedalata assistita, 6 di questi veicolo sono risultati irregolari/alterati. Per questi ultimi sono scattate le sanzioni pecuniarie ed accessorie fermi e sequestri amministrativi, inoltre il conducente di un ciclomotore alterato è risultato privo di patente di guida perché mai conseguita, privo anche di copertura assicurativa e revisione periodica ma aspetto ancor più grave lo stesso conducente sottoposto ad accertamenti è risultato avere un tasso alcolico di 2,48 gr/lt durante la guida, per questo quindi è stato deferito alla Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza in fascia massima oltre alle pesanti sanzioni pecuniarie ed accessorie. I controlli continueranno nei prossimi mesi.