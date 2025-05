Bari, ‘Dona un albero alla città’: la giunta approva le regole

Su proposta dell’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e al Clima Elda Perlino, la giunta ha approvato nel pomeriggio il disciplinare tecnico relativo alle procedure di donazione libera di alberi in favore del Comune di Bari da parte di soggetti privati o pubblici nell’ambito dell’iniziativa denominata “Dona un albero alla tua Città”. In questo modo si intende promuovere la diffusione del verde in città attraverso il coinvolgimento, la partecipazione e la responsabilizzazione della cittadinanza nel percorso di valorizzazione e di incremento delle aree verdi cittadine intrapreso dall’amministrazione comunale.

L’iniziativa, in linea con quanto previsto dal Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani (deliberazione del Consiglio comunale n. 2015/00020) e dal Regolamento del verde urbano (deliberazione del Consiglio comunale n. 2020/00042), è finalizzata a consolidare e potenziare la procedura per le adozioni di aree a verde inserite nel patrimonio comunale, nella consapevolezza che appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e conservazione rappresentano attività di pubblico interesse e accrescono al contempo il senso civico e di appartenenza alla comunità.

Come noto, inoltre, l’incremento del patrimonio arboreo e verde attenua gli effetti dell’inquinamento atmosferico e acustico, riduce il fenomeno dell’impermeabilizzazione dei suoli, consente la creazione di isole di biodiversità e migliora notevolmente la qualità della vita e la salute pubblica, oltre a favorire le occasioni di incontro e l’esercizio di attività sportive, culturali, didattiche e ludico-ricreative collettive.

“Finalmente, con l’adozione di questo disciplinare, mettiamo in ordine e razionalizziamo i protocolli di affido adozione e donazione – commenta Elda Perlino – semplificando i procedimenti, in particolare quello per la donazione, per aprire effettivamente la strada alla transizione ecologica partecipata e alle richieste avanzate dai cittadini, che da tempo ci chiedono di poter contribuire all’incremento del verde così come alla gestione di alcuni siti urbani dove condividere scelte ed esperienze sull’uso sostenibile del territorio. Si tratta di un’iniziativa molto attesa da associazioni e privati cittadini, che da mesi si sono fatti promotori di singole iniziative che vogliamo mettere a sistema nell’ottica di un’applicazione sul campo dei principi che ispirano la progettazione del verde urbano.

Ringrazio il personale delle ripartizioni comunali coinvolte che hanno dialogato e collaborato per mettere a punto uno strumento innovativo che permetterà a cittadini di contribuire – con l’acquisto diretto degli alberi o con una donazione finanziaria – all’attività del settore Parchi e giardini che fa capo all’assessorato all’Ambiente, responsabile del coordinamento di una serie di azioni che non sono di mera manutenzione ma di programmazione e progettazione, rispondendo efficacemente ai bisogni legati all’adattamento climatico in chiave ecosistemica”.

Nello specifico, “Dona un albero alla tua città” prevede due linee di intervento:

piantumazione diretta: la proposta di donazione libera di specie di alberi sani, allevati con portamento adeguato alla specie e alla destinazione, sarà valutata dal settore Parchi e giardini che dovrà stabilire la conformità degli esemplari alla programmazione annuale delle piantumazioni e, in caso contrario, richiedere le modifiche o integrazioni necessarie; i proponenti, ad ogni modo, potranno proporre una piantumazione, a propria cura e oneri, di alberi reperiti da vivai di propria scelta indicando tipologia e luogo del posizionamento proposto

donazione monetaria: gli interessati potranno versare, in favore del Comune di Bari, un contributo forfettario di almeno 250 euro (oltre IVA) ad albero, come prescritto dalla normativa, in modo da contribuire ai costi di fornitura e messa a dimora di un esemplare arboreo di dimensioni adatte a garantire maggiori possibilità di attecchimento e sopravvivenza nell’ambiente urbano; i donatori dovranno preventivamente concordare con i tecnici del settore Parchi e giardini la scelta della specie da un apposito elenco predisposto e aggiornato dagli uffici.

Dopo la messa a dimora, un attestato di donazione sarà consegnato al donatore, il quale sarà iscritto nell’apposito registro.

All’iniziativa possono partecipare tutti i soggetti privati e pubblici (cittadini, associazioni, enti, persone giuridiche, comitati, ecc.), secondo le modalità previste dal disciplinare approvato dalla giunta comunale.