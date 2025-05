Vincenzo Schettini è il testimonial di Unicef Bari

Sabato 17 maggio il professore di fisica, musicista e influencer, conosciuto e apprezzato in tutta Italia per il format “La fisica che ci piace”, Vincenzo Schettini è stato nominato testimonial del Comitato Unicef di Bari. Tale attestazione è giunta a seguito di un incontro tra l’artista e una delegazione di volontari, capitanata dal nuovo presidente Emanuela Lassandro. La scelta non è stata un caso, ma avvenuta al termine di un’ampia valutazione. “Abbiamo pensato a una figura che fosse capace di rivolgersi alle giovani generazioni divulgando nozioni didattiche con un linguaggio semplice e immediato – ha spiegato Emanuela Lassandro -.

Adoperando delicatezza, sensibilità ed empatia, Schettini si fa promotore di messaggi positivi, di pace, resilienza ed inclusione in linea con la mission dell’Unicef. Sono sicura che la sua vicinanza sarà di grande aiuto per garantire la tutela di tante bambine e bambini che ancora oggi vedono violati i propri diritti in Italia e nel mondo. Nella nostra società abbiamo bisogno di tanti esempi positivi come lui”. Originario di Castellana Grotte (Ba), Schettini è un professore fuori dal comune. Sin da piccolo è stato attratto dalla musica e in questo settore ha ottenuto importanti risultati, specie con i Wanted Chorus, un gruppo vocale attivo dal 1997 da lui stesso diretto e creato, che si caratterizza per il genere gospel. Docente di Fisica nella scuola secondaria superiore, grazie al suo background artistico ha dato vita a dei tutorial di Fisica e un quiz su materie scientifiche e non, pubblicati su YouTube e Tik Tok. Partendo da questa sua idea, in breve tempo è diventato una web star sui social attraverso il successo del format “La Fisica che ci piace”, da lui stesso ideato e diffuso, contando oggi oltre 2 milioni di follower. Al fortunato format sono poi seguiti anche un libro e un tour teatrale.

“Sono onoratissimo, emozionato e felice di vedere che una realtà come l’Unicef abbia pensato a me – ha commentato Schettini -. Mi hanno detto che faccio già tanto per i ragazzi, ma sono convinto che questo percorso con loro renderà ancora più efficace il mio messaggio, verso noi adulti, di prenderci cura dei giovani, dei bambini, specialmente in questo periodo di incertezza e di grande emotività. Loro hanno bisogno di punti di riferimento e noi, gli adulti, lo siamo”.