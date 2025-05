Bari, avviate le procedure per la nuova gestione del San Nicola

Si va verso una nuova gestione per lo stadio San Nicola di Bari. La giunta comunale ha approvato oggi la variazione, in termini di competenza e cassa, del Piano Economico di Gestione 2025/27, relativamente all’annualità 2025, per l’avvio delle attività propedeutiche alla scelta della nuova modalità di gestione dello stadio San Nicola. La variazione del Peg, infatti, consentirà all’amministrazione comunale di procedere all’affidamento di un incarico professionale per la predisposizione del piano economico di gestione, considerate le competenze tecniche altamente specialistiche richieste per la elaborazione dello stesso, non reperibili all’interno dell’ente.

Come preannunciato dal sindaco, già in occasione della seduta monotematica del Consiglio comunale del 21 febbraio scorso sulla gestione e manutenzione dello stadio San Nicola, l’Ente si avvia a porre in essere tutte le attività prodromiche all’individuazione di un nuovo gestore dello stadio San Nicola, i cui esiti saranno riportati nella relazione contemplata dall’art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022, da sottoporre all’attenzione dello stesso Consiglio comunale.

Nello stesso decreto, si prevede che per la scelta della modalità di gestione dell’impianto e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale deve tener conto delle caratteristiche tecniche ed economiche dello stesso, dei costi per l’amministrazione e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi e dei risultati della gestione precedente. Informazioni, queste, che confluiranno nella relazione che lo stesso sindaco sottoporrà all’organo consiliare.

Pertanto la giunta ha stabilito che la redazione di tale documento, in considerazione dell’elevata complessità che connota il contratto di gestione dello stadio San Nicola, sia curata da un soggetto che abbia spiccate competenze in materia di analisi, pianificazione finanziaria e gestione dei rischi. Il Comune di Bari è proprietario dello stadio San Nicola, realizzato in occasione dei Mondiali di calcio del 1990: la gestione dell’impianto è stata concessa con la stipula del contratto quinquennale di concessione nel 2020, al duplice fine di ottimizzare il servizio di conduzione e di razionalizzarne i costi. Il sindaco Vito Leccese, intervenuto in merito, ha dichiarato: “Discuterò con il consiglio comunale gli esiti della procedura prima della gara”.