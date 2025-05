Corretto conferimento rifiuti, al via campagna a Bari

Sensibilizzare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti e, contemporaneamente, migliorare il decoro urbano. Sono solo alcuni degli obiettivi previsti dall’accordo di collaborazione, definito in mattinata, con le reti associative Auser e Anteas (rappresentate da Nina Altamura per Auser e Ida Iannelli per Anteas), per un’azione di supporto alla comunicazione e divulgazione delle strategie adottate dall’assessorato per la Tutela dell’ambiente urbano, con particolare attenzione alle attività in tema di igiene urbana. Lo rende noto l’assessore al Clima, all’Ambiente e alla Transizione ecologica Elda Perlino.

Con la collaborazione di Amiu Puglia e dei volontari delle due reti associative, l’assessorato all’Ambiente intende promuovere l’adesione dei cittadini alla corretta interpretazione delle regole che governano le attività di conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, sostenendo un’attività di comunicazione e informazione capillare sul territorio, che ha come destinatari tutti i cittadini che, a vario titolo, vivono e attraversano la nostra città senza avere conoscenza piena e completa delle differenti regole che governano i servizi di raccolta dei rifiuti.

“Siamo consapevoli che le campagne di informazione e comunicazione sono fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo: risolvere i problemi legati all’igiene urbana, un tema che certamente interessa tutti i cittadini, che trarrebbero maggiori benefici da una corretta ed efficiente gestione della raccolta dei rifiuti, in termini di qualità dell’ambiente urbano e di risparmio economico che potrebbe scaturire dal rispetto delle regole e dalla diffusione di buone pratiche – spiega l’assessora Perlino -. Ringraziamo Auser e Anteas per la convinta e sollecita adesione a questo progetto, che sarà esteso a tutti coloro che vorranno dare il loro contributo. I volontari offriranno supporto alla divulgazione delle regole e delle modalità di conferimento. Pensiamo, per esempio, ai cosiddetti ‘cassonetti intelligenti’, che richiedono capacità di utilizzare sistemi informatici, anche alle persone anziane. O, ancora, alla distribuzione dei calendari per la raccolta differenziata, che necessitano di un’attività di accompagnamento e spiegazione nella fase di introduzione della novità. Ovviamente, da parte nostra, continueremo lavorare per migliorare il servizio, ma siamo convinti che nessuna iniziativa possa raggiungere il pieno successo senza la collaborazione consapevole e responsabile dei cittadini, nessuno escluso. In quest’ottica e con questo spirito, moltiplicheremo le occasioni di coinvolgimento dei cittadini nella vita delle istituzioni, promuovendo la formazione di una nuova coscienza civica e incentivando le attività delle organizzazioni di volontariato, impegnate nel perseguimento di finalità pubbliche tese alla tutela dell’ambiente e al miglioramento delle condizioni di vita civile e sociale delle persone, come definito anche dallo statuto del Comune di Bari”.

Auser è una rete di associazioni di volontariato e di promozione sociale, tutte iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, impegnate nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società. La sua proposta associativa è rivolta in maniera prioritaria agli anziani, ma è aperta alle relazioni di dialogo tra generazioni, nazionalità, culture diverse. Auser è un’associazione autonoma costituita nel 1989, da un’intuizione di Bruno Trentin, allora Segretario Generale della Cgil. Oggi conta 259.017 soci, 35.000 volontari, 1.668 sedi tra strutture e affiliate in tutta Italia.

Anteas – Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà, nasce nell’aprile del 1996 traendo spunto da diverse esperienze locali promosse e sostenute dalla Federazione Nazionale Pensionati Cisl. Anteas è oggi presente su tutto il territorio nazionale con circa 500 associazioni di volontariato e di promozione sociale, e conta oltre 80.000 soci aderenti. Promossa originariamente dagli anziani, si rivolge a tutti coloro che condividono l’impegno della solidarietà civile e sociale, favorendo l’instaurarsi di relazioni autentiche fra le persone, promuovendo esperienze di cittadinanza attiva e combattendo le solitudini involontarie.

