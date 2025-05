Bari, nuova commissione antimafia: Carrieri presidente

Si è insediata oggi la commissione consiliare antimafia. E’ stato eletto come presidente Giuseppe Carrieri, vicepresidente Marco Bronzini. Una commissione speciale, composta da soli 8 consiglieri, nata a seguito dell’inchiesta codice interno e dotata di poteri specifici e differenti rispetto a tutte le altre commissioni consiliari.

“Ringrazio tutte le forze politiche, il Sindaco che ha voluto questa commissione e i componenti per la fiducia riposta” ha dichiarato il neopresidente Carrieri al termine della prima riunione dedicata alla elezione degli organi direttivi. “Non è certamente da festeggiare l’istituzione di una commissione antimafia nella nostra Città, poichè evidentemente si dimostra l’esistenza di una grave patologia in tema di sicurezza urbana. Crediamo però che questo nuovo istituto municipale potrà cooperare con le istituzioni più preposte al contrasto alla criminalità organizzata e soprattutto essere utile per diffondere le buone pratiche avversative delle organizzazioni criminali. Il mio primo pensiero, ora, va senz’altro a Francesca Morvillo, Giovanni Falcone e agli uomini della scorta terribilmente trucidati nel terribile attentato di Capaci, di cui in queste ore ricorre il 33esimo anniversario. A loro anzitutto, sarà dedicato l’impegno che la commissione metterà in campo nei prossimi anni, nella speranza che Bari possa affrancarsi dai clan criminali che minano da troppo tempo la sicurezza dei cittadini”.