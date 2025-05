Bari, nasce l’osservatorio per il decentramento nei Municipi

Ieri mattina il sindaco Vito Leccese ha firmato il decreto che istituisce l’Osservatorio sul decentramento, come previsto dall’art. 13 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi (approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 24.03.2014 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 30.05.2023), con l’obiettivo di verificare l’applicazione del citato regolamento e di formulare proposte per la soluzione di eventuali difficoltà applicative riscontrate, anche in prospettiva di un’ulteriore implementazione dell’autonomia dei Municipi (comma 1).

“Come noto, questa amministrazione intende riconoscere ai Municipi piena dignità politica e amministrativa affinché possano configurarsi come le istituzioni di maggiore prossimità in grado di rispondere alle esigenze dei residenti nei diversi territori, coerentemente con lo spirito istitutivo del decentramento amministrativo – commenta la vicesindaca con delega al Decentramento Giovanna Iacovone -. Nonostante le difficoltà legate alla cronica carenza di personale, il nostro obiettivo è mettere i Municipi nelle condizioni di poter operare tanto sulla programmazione quanto sulla realizzazione di attività e iniziative a valenza territoriale e, più ancora, sulla gestione e monitoraggio dei servizi di interesse locale.

L’amministrazione comunale, d’altro canto, nella consapevolezza del ruolo strategico dei Municipi, ha già dato nuovo impulso a queste essenziali articolazioni territoriali avviando, in collaborazione con le presidenti e la commissione consiliare dedicata, la redazione di linee guida, a valere dalla nuova programmazione, aventi ad oggetto la disciplina del bilancio partecipato, al fine di garantire una condivisione continua e costante dei bisogni dei singoli quartieri e, dunque, delle proposte da inserire nei documenti programmatici del Comune.

Sui temi del decentramento c’è la massima attenzione da parte di tutte le forze politiche: confidiamo perciò che l’Osservatorio diventi lo spazio per un confronto leale e costruttivo, svolto a partire dalle maggiori criticità esistenti nell’interesse esclusivo della comunità e dei diversi quartieri cittadini, che ancora non possono dirsi omogenei per qualità e quantità dei servizi erogati”.

In base al comma 2 dell’art. 13, l’Osservatorio sul decentramento è composto dal sindaco; dall’assessore al Decentramento; dal presidente della Commissione consiliare speciale sul decentramento e da un componente della stessa Commissione in quota alla minoranza (e da quest’ultima designato); dal direttore generale; dal direttore della ripartizione competente (o suo delegato); dai presidenti e direttori dei Municipi (o loro delegati); dai presidenti delle Commissioni sul Decentramento dei Municipi.

A presiedere l’osservatorio sarà il sindaco o, su sua delega o in sua assenza, l’assessore al Decentramento. Il presidente può disporre la partecipazione alle riunioni di assessori, funzionari delle ripartizioni centrali e dei Municipi nonché invitare in audizione altri soggetti, interni o esterni.

Alla luce di quanto previsto, con il decreto odierno il sindaco ha nominato quali componenti dell’Osservatorio sul decentramento:

Giovanna Iacovone (vicesindaca e assessora al Decentramento)

Antonello delle Fontane (presidente della Commissione consiliare speciale sul decentramento)

Carlo Patruno (consigliere comunale di minoranza in seno alla Commissione consiliare speciale sul decentramento)

Davide Pellegrino (direttore generale)

Ilaria Rizzo (direttrice della ripartizione Organi Istituzionali e Affari generali)

Le presidenti dei Municipi

I direttori dei Municipi

I presidenti della Commissioni sul decentramento dei Municipi.

L’Osservatorio dovrà riunirsi con frequenza semestrale.