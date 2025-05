Bari, truffa con il logo Amtab: “Attenzione, post fraudolenti”

L’Amtab . informa tutti i cittadini che sta circolando sui social network, in particolare su Facebook, un post fraudolento che promuove un presunto abbonamento al trasporto pubblico gratuito per i residenti di Bari, al prezzo simbolico di 2 euro.

AMTAB smentisce categoricamente qualsiasi coinvolgimento in tale iniziativa e invita tutti i cittadini a non cliccare sul link, non inserire dati personali e a segnalare il post come contenuto ingannevole. AMTAB ha già provveduto a segnalare l’accaduto alle autorità competenti e si riserva di agire per vie legali contro i responsabili.