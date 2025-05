Nuove licenze taxi a Bari, al via le prove orali

Il settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività produttive rende noto che è disponibile on line sul portale del Comune a questo link il calendario della prova orale del concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di 30 nuove licenze taxi da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal bando.

I candidati ammessi a sostenere la prova d’esame sono 59. Le prove si svolgeranno nelle giornate di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 giugno nella ‘sala concorsi’ della Ripartizione Personale del Comune, in via Ballestrero 62.

L’esame dei candidati avverrà in ordine alfabetico. La prova verterà su quesiti riguardanti le seguenti materie: regolamento comunale servizio taxi, elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del comune di Bari, disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di servizi pubblici non di linea, conoscenza di base delle applicazioni innovative ICT, conoscenza della lingua inglese di livello almeno A2 del quadro europeo. Costituiranno criteri di valutazione: la conoscenza della materia, la completezza dell’argomento e la chiarezza espositiva. La prova si intenderà superata con una valutazione di almeno 18/30.

I risultati saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, all’indirizzo https://www.comune.bari.it/altri-avvisi. I candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame il giorno stabilito per la prova, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia dello stesso, a pena d’esclusione. La mancata presentazione all’orario indicato equivarrà alla rinuncia al concorso. Al voto finale, si aggiungerà il punteggio dei titoli, come anzianità di servizio e di iscrizione al ruolo di conducenti, figli a carico, titoli di studio e certificazione delle lingue straniere. La graduatoria approvata rimarrà valida per un periodo di tre anni. Le nuove licenze taxi non potranno essere trasferite per almeno cinque anni, a meno che il titolare non abbia raggiunto il sessantesimo anno d’età o sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

“Siamo giunti alla fase più importante di questo percorso, che ci permetterà di assegnare trenta nuove licenze taxi, ormai fondamentali per potenziare l’offerta di mobilità in città, migliorando la disponibilità e l’accessibilità del servizio – spiega l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue Economy Pietro Petruzzelli -. Nei prossimi mesi il numero di licenze taxi aumenterà, dunque, e questo consentirà a tutti di lavorare più serenamente. La domanda continua a crescere, visti i dati sul turismo in città, che da inizio 2025 registrano un aumento del 30% delle presenze rispetto allo scorso anno. Ai candidati ammessi all’orale, va il mio incoraggiamento, perché dovranno affrontare prove sulle materie da bando e verifiche sul livello di conoscenza della lingua inglese, ormai essenziale per offrire un servizio di qualità ai turisti”.