Truffe ‘porta a porta’, in Puglia cresce il rischio per gli anziani

A rischio truffe gli anziani over 70 in Puglia, di cui il 32,8% percepisce assegni sotto la soglia dei mille euro e l’11,3% dei quali incassa meno di 500 euro al mese, con uno scenario che si aggrava nelle aree rurali più difficili da presidiare, ma cresce anche il fenomeno delle truffe informatiche con gli hacker in azione sui conti correnti delle aziende agricole. E’ quanto denuncia Coldiretti Puglia, in relazione al ciclo di incontri organizzati da Coldiretti Lecce e l’Associazione dei Pensionati, in collaborazione con la Polizia di Stato e la Questura di Lecce, con l’appuntamento del 29 maggio prossimo presso la sede della Federazione provinciale (in Via Bari 17, Lecce), dedicato agli imprenditori agricoli, sempre più spesso vittime di frodi informatiche che danneggiano le aziende e la sicurezza del lavoro nei campi.

Le truffe ai danni degli anziani sono fenomeni criminali che ingenerano ansia e apprensione per il futuro e la salute nelle persone più vulnerabili e sensibili e gli anziani, in particolare quelli soli, sono fra i soggetti più esposti a queste dinamiche e quindi più a rischio di truffe da parte di associazioni criminali che ne vogliono approfittare per rubare risparmi, gioielli e ricordi di famiglia. I delinquenti agiscono di sorpresa e negli orari in cui figli e nipoti sono al lavoro o a scuola e quindi meno rintracciabili rapidamente. Il 60% degli anziani – aggiunge Coldiretti Puglia – abita nello stesso comune del figlio, più di 1 su 5 (20,9%) vive con i figli, il 15,1% nello stesso caseggiato e il 25,8% entro un chilometro, mentre solo lo 0,9% ha figli all’estero e il 5% a più di 50 chilometri secondo l’Istat.

Ma è allarme nelle campagne in Puglia con le aziende agricole prese di mira anche da cybercriminali che attraverso l’e-mail bombing hackerano i domini dei siti aziendali – insiste Coldiretti Puglia – accedendo ad informazioni sensibili, sfruttando dati finanziari rubati per effettuare transazioni non autorizzate e distraendo soldi dai conti correnti aziendali. Secondo i dati della Polizia Postale, il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche nel 2024 ha gestito circa 12.000 attacchi informatici significativi, diramando oltre 59.000 alert per prevenire e contrastare attacchi ai sistemi informatizzati di interesse nazionale. In forte crescita le truffe online che sfruttano tecniche disparate, secondo le segnalazioni di Cerved, dal phishing che si verifica quando un attaccante si finge un’entità legittima per rubare informazioni sensibili, come credenziali di accesso, dati finanziari o documenti riservati, mentre lo spear phishing è una versione più mirata della truffa, in cui il messaggio è personalizzato per colpire una persona o un’organizzazione specifica. Ma c’è anche il furto d’identità, l’Account Takeover (ATO) o furto di account, le frodi nei pagamenti online, l’attacco e-mail spoofing, una delle tecniche criminali più utilizzate per veicolare malware di ogni genere per falsificare numerose informazioni come, ad esempio, l’identità di un host (computer o server connesso in rete) o il mittente di un messaggio e anche il conversation hijacking, con cui i cybercriminali si inseriscono nelle conversazioni aziendali esistenti o ne avviano di nuove in base alle informazioni raccolte da account di posta elettronica compromessi o da altre fonti.

“Informazione e prevenzione sono fondamentali per proteggere le categorie più vulnerabili della nostra società e per garantire la sicurezza anche alle aziende agricole – dichiarano Costantino Carparelli e Aldo De Sario, presidente e direttore di Coldiretti Lecce”, nel sottolineare che “in un momento storico caratterizzato dall’aumento esponenziale delle truffe informatiche e dei raggiri porta a porta ai danni degli anziani, questi incontri rappresentano occasioni preziose di confronto diretto con le istituzioni preposte alla sicurezza, per fornire consigli utili e concreti sia ai nostri anziani che agli imprenditori agricoli”. “I network parentali sono fra i più importanti per garantire qualità e serenità di vita alle persone più avanti negli anni che spesso – dice Angelo Marseglia, presidente dell’Associazione dei Pensionati di Coldiretti Puglia – devono affrontare patologie più o meno gravi per le quali l’aspetto psicologico è parte integrante della terapia riabilitativa insieme alla collaborazione degli oltre 350mila operatori di cooperative sociali e di assistenza che seguono milioni di famiglie affiancando il lavoro dei servizi pubblici”. Tutti gli incontri vedono la partecipazione attiva degli esperti della Polizia di Stato che offrono informazioni dettagliate sulle modalità più diffuse di truffa e suggeriranno buone pratiche e accorgimenti efficaci per prevenire e contrastare il fenomeno.