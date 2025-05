‘Festivalmar’ accende l’estate a Torre Guaceto tra natura e arte

L’estate 2025 si apre sotto il segno del mare con ‘Festivalmar’, un evento gratuito organizzato il 7 e l’8 giugno nella riserva naturale di Torre Guaceto. Promosso dal Consorzio di Gestione dell’area marina protetta in collaborazione con Worldrise – organizzazione no profit impegnata nella tutela degli ecosistemi marini – il festival propone un’immersione totale tra natura, musica, arte e divulgazione scientifica, con un fitto programma pensato per coinvolgere tutte le età.

“Festivalmar rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire la bellezza del nostro mare e la sua biodiversità, minacciata oggi più che mai dai cambiamenti climatici e dall’impatto dell’uomo” – ha dichiarato l’assessora regionale all’Ambiente Serena Triggiani. “È tempo di azioni concrete e consapevolezza collettiva: solo aumentando le aree marine protette e sostenendo iniziative come questa potremo garantire un futuro più sostenibile alle generazioni che verranno.”

Il festival gode del sostegno della Regione Puglia, del Comune di Carovigno e del supporto di The Plum Foundation. Obiettivo quello di unire intrattenimento e sensibilizzazione, offrendo un’esperienza accessibile e significativa a residenti e turisti.

La due giorni inizierà all’alba di sabato 7 giugno con un concerto suggestivo sulla spiaggia di Punta Penna Grossa: il pianista Cesare Picco saluterà il sorgere del sole con una performance immersiva. Durante la giornata seguiranno escursioni guidate, snorkeling, yoga, laboratori artistici, mostre – tra cui quella dell’artista ambientale Vladana Vujošević – e performance live.

La sera il festival si sposterà nella corte del Castello Dentice di Frasso a Carovigno, con “Cosa direbbe Lucio”, un omaggio musicale a Lucio Dalla firmato da Renzo Rubino.

Domenica 8, Giornata Mondiale degli Oceani, si prosegue con attività naturalistiche a Torre Guaceto e una chiusura speciale a Carovigno: un aperitivo scientifico animato da esperti del mondo della ricerca e dell’arte, affiancato da Porto Rubino e Yeast Photo Festival, con live set musicali a concludere la serata.

Parallelamente al festival si svolgerà Campus AMP, un progetto di formazione targato Worldrise, che dal 2 giugno coinvolgerà otto giovani laureati in discipline scientifiche. Dopo le edizioni in Sardegna, il campus approda per la prima volta in Puglia con una settimana intensiva all’interno della riserva: l’obiettivo è formare figure capaci di guidare il cambiamento verso una vera tutela del mare.

“Proteggere il 30% dei nostri mari entro il 2030 è una sfida possibile solo se affrontata insieme – istituzioni, comunità, organizzazioni – e Torre Guaceto può essere un modello di questa sinergia” ha sottolineato Mariasole Bianco, presidente di Worldrise. “Festivalmar è un invito aperto a tutti a partecipare a questa rivoluzione culturale.” Il festival si inserisce in un contesto strategico per Torre Guaceto, che mira a ottenere il riconoscimento di Riserva della Biosfera UNESCO. Una candidatura che conferma il valore ambientale e culturale di un territorio sempre più proiettato verso un futuro sostenibile.

Come ha ricordato Rocky Malatesta, presidente del Consorzio di Gestione della riserva: “Divertirsi e imparare a rispettare l’ambiente possono e devono andare di pari passo. Siamo orgogliosi di ospitare Festivalmar, che promette di lasciare un’impronta positiva nel cuore di chi parteciperà”.