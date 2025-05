All’ospedale di Molfetta due nuove poltrone per la Radiologia

Umanizzare gli ambienti ospedalieri, rendendo più confortevoli anche le procedure più complesse e lunghe. Serviranno a questo le due poltrone donate dall’associazione di cittadini La doppia elica al reparto di Radiologia dell’ospedale Don Tonino Bello di Molfetta, in provincia di Bari, inaugurate stamattina alla presenza, fra gli altri, del direttore generale della Asl Bari, Luigi Fruscio, e della presidente dell’associazione, Angela Ingrosso. Le due poltrone prelievo completamente automatizzate saranno dedicate, in particolare, ai pazienti dell’ambulatorio di ecografia interventistica, sottoposti a biopsie di organi profondi e quindi costretti a rimanere in assoluto riposo e in osservazione per circa quattro ore dopo la procedura.

“La collaborazione sempre più stretta con il mondo del terzo settore – ha detto Fruscio – è un fattore qualificante dell’assistenza sanitaria e segnala il rafforzamento del rapporto di fiducia tra struttura sanitaria e la comunità di cui non possiamo che essere grati”. Ingrosso ha aggiunto che “sapere che le attrezzature messe a disposizione fortificano il nostro ospedale e sono utilizzate da un numero così elevato di cittadini ci dà la carica per continuare la nostra attività di volontariato”.