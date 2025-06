A Bari arriva il festival dello street food in largo Giannella

La 53ª tappa della 9ª edizione dell’International Street Food Truck Edition, la più importante manifestazione di street food in Italia, si terrà a Bari, Largo Giannella-Lungomare, da giovedì 5 giugno a domenica 8 giugno 2025, il giovedì dalle ore 18.00 alle 24.00, dal venerdì alla domenica invece dalle ore 12.00 alle 24.00.

L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) con il patrocinio del Comune di Bari, Assessorato allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy e il supporto organizzativo di Confartigianato Bari – BAT – Brindisi.

Questa iniziativa, dedicata al cibo di strada di alta qualità, ha già conquistato un vasto pubblico e nel 2025 toccherà oltre 200 località in tutta Italia, proseguendo fino alla fine di novembre. Il calendario degli eventi attraverserà il Paese offrendo l’opportunità di assaporare le migliori specialità italiane e internazionali, all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità.

I food truck più rinomati d’Italia, con il loro eccellente cibo di strada, accoglieranno i visitatori con cucine internazionali e autentiche tradizioni gastronomiche regionali provenienti da ogni angolo del Paese.

A Bari si potranno gustare, tra le tante specialità: gli arrosticini, la cucina messicana, il pulled pork, la cucina greca, le bombette pugliesi, gli hamburger di Fassona, il kurtos ungherese, le olive ascolane fatte a mano, lo smash burger, il caciocavallo impiccato, la puccia pontina, la cucina siciliana, le fritture di pesce, i panini con il polpo gourmet.

Non mancheranno i birrifici artigianali italiani, europei e internazionali con il birrificio di Praga con la birra verde, per accompagnare al meglio le prelibatezze gastronomiche.

In un unico luogo sarà possibile viaggiare tra culture e sapori, lasciandosi avvolgere da un tripudio di profumi, colori e tradizioni. Anche quest’anno il pubblico sta affollando le tappe con entusiasmo, desideroso di scoprire e assaporare le specialità proposte dagli chef di strada: veri protagonisti del festival, che con passione e orgoglio raccontano il loro street food.

Saranno presenti numerosi ristoranti itineranti e chef esperti, pronti a sorprendere con creazioni originali e un’impeccabile qualità culinaria. Eccellenza, innovazione, tradizione e rispetto delle normative igienico-sanitarie sono i principi fondanti di ogni appuntamento dell’International Street Food.

«Siamo entusiasti di fare tappa a Bari con il nostro tour, che continua a crescere e sorprendere a ogni edizione» – afferma Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. e ideatore dell’International Street Food, soprannominato da molti il “Re dello Street Food”. – «Tornare a Bari è sempre un piacere: qui siamo accolti con grande attenzione e calore, e questo ci rende davvero felici. Fare tappa in una località così suggestiva e ricca di fascino ci riempie di soddisfazione. Bari, con la sua vivacità e il legame con la tradizione gastronomica del territorio, è il luogo perfetto per accogliere la nostra carovana di sapori dal mondo. L’International Street Food è molto più di un semplice evento enogastronomico: è un’esperienza itinerante che unisce culture, sapori e persone in un’atmosfera di festa e condivisione. Anche in questa tappa porteremo format innovativi, nuove proposte culinarie e sorprese pensate per coinvolgere grandi e piccoli. Il nostro obiettivo è offrire in ogni tappa un’esperienza indimenticabile, e siamo certi che anche a Bari, l’entusiasmo del pubblico renderà l’evento speciale, come accade in ogni angolo d’Italia da ormai nove anni.» – conclude Orofino.

«Anche quest’anno la città di Bari ospiterà una manifestazione importante dal punto di vista enogastronomico che porta diverse eccellenze nella nostra città. Da sempre lo street food rappresenta un segmento apprezzato dai cittadini baresi. In particolare in questi ultimi anni, con la crescita esponenziale del turismo, questi appuntamenti rappresentano un elemento di interesse anche per i tanti turisti che arrivano in città. Grazie all’A.I.R.S. e a Confartigianato Bari-BAT-Brindisi, per sostenere manifestazioni importanti che girano tutta la nazione.» – dichiara Pietro Petruzzelli, Assessore allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy del Comune di Bari.

«Siamo orgogliosi di accogliere a Bari una nuova e gustosa tappa dell’International Street Food Italia, una manifestazione che non è solo una celebrazione del cibo, ma anche un potente strumento di valorizzazione economica, sociale e turistica per il nostro territorio. Eventi come questo rappresentano una straordinaria opportunità per le imprese dell’alimentazione, che possono portare le proprie produzioni al di fuori dei circuiti tradizionali, dialogare con un pubblico ampio e variegato, e rafforzare la loro identità in un contesto dinamico e itinerante. È una vetrina preziosa che favorisce l’incontro tra tradizione e innovazione, tra culture gastronomiche diverse e il saper fare. Confartigianato continuerà a sostenere con forza queste iniziative che mettono al centro il lavoro, la passione e la creatività dei nostri imprenditori del gusto.» – dichiara Angela Pacifico, Direttrice di Confartigianato Bari–BAT–Brindisi.

Negli stessi giorni della tappa di Bari, l’International Street Food sarà a Campli, Martinsicuro e a Montecastrilli, ma iniziando il venerdì 6 giugno.