Volo Bari-New York: bollo speciale celebrativo

In occasione della inaugurazione del volo diretto Bari – New York, il 4 giugno Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, richiesto da Aeroporti di Puglia SpA, con bollo speciale celebrativo della nuova rotta verso l’iconica metropoli americana. Nella stessa giornata, dalle ore 7.30 alle 12.30, sarà quindi possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate alla postazione di Poste Italiane allestita presso la sede aeroportuale di Bari-Palese intitolata a Karol Wojtyla, in Viale Enzo Ferrari. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Bari.