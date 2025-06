Bari, tornano gli incendi al San Paolo: “Comune assente”

Tornano gli incendi al San Paolo. L’ultimo ieri pomeriggio sui suoli di via Calabria e via Sicilia. La denuncia dei residenti: “Volevo pubblicamente ringraziare tutte le figure politiche e non per aver fatto ancora una volta orecchie da mercante quando chiedevamo a gran voce un intervento urgente per tagliare l’erba delle campagne abbandonate, per ripulire lo schifo degli incivili che passano con le macchine e lanciano lo schifo. Come ogni anno, hanno incendiato la campagna di via Calabria/via Sicilia. L’incendio ha messo a rischio le macchine parcheggiate per strada e la nostra salute. anche a causa dei roghi dell’immondizia. Per non parlare della puzza di fumo che sta appestando le nostre case facendo venire anche grandi mal di testa. Complimenti vivissimi. Ogni anno, questa va benedetta campagna viene bruciata 2-3 volte. Siamo stanchi! Basterebbe un po’ di manutenzione e attenzione da parte del Comune e del Municipio per far felici tutti”.

(foto facebook)