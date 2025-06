Bari, nuove linee guida per le signore delle orecchiette

Si è svolto questa mattina, presso gli uffici dell’assessorato di piazza Chiurlia, un nuovo incontro tra l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli e dal responsabile delle politiche di economia urbana dello staff del sindaco Roberto Covolo, e alcune pastaie, la cui attività è localizzata nei vicoli della città vecchia, che da alcuni mesi hanno scelto di collaborare con l’amministrazione partecipando a un percorso di emersione e regolarizzazione in collaborazione con la ASL e le associazioni di categoria.

Durante l’incontro sono state presentate le linee guida per la produzione di pasta fresca in casa e la relativa vendita diretta.

Il primo passo sarà quello di costituire una IAD – Impresa alimentare domestica – di pastaia (creazione di pasta fresca in casa) per la quale sarà utile:

– Un’ identità digitale, attraverso:

· La CIE (carta d’identità elettronica) con il suo pin;

Oppure, se non si ha la CIE

· Lo SPID;

– Uno smartphone per l’utilizzo degli strumenti digitali attraverso l’uso delle APP dedicate

– Una PEC;

– Una firma digitale (già inclusa nella CIE o disponibile gratis on line)

– Una SCIA sanitaria;

– L’iscrizione alla CCIAA di Bari.

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) dovrà essere avviata attraverso il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e notificata all’ASL.

Come è stato illustrato durante l’incontro di questa mattina, gli operatori di Porta Futuro Bari forniranno assistenza alle pastaie per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi.

Mercoledì 11 giugno, infatti, si terranno i primi incontri (in due sessioni: ore 9-11 e 11-13) per avviare la procedura di regolarizzazione delle prime 6 pastaie per IAD, con attività di accompagnamento a cura di due operatrici di Porta futuro.

“L’incontro di questa mattina è stato un primo passo nella direzione giusta – spiega l’assessore Petruzzelli – e siamo felici che i soggetti coinvolti da questo percorso stiano acquisendo consapevolezza rispetto al potenziale della loro attività che noi non abbiamo mai voluto negare. Siamo disponibili e interessati ad accompagnare tutti quegli artigiani della tradizione baresi, come le pastaie, che da sempre animano la città vecchia, a regolarizzare la propria posizione e a lavorare nel pieno rispetto delle regole. Siamo consapevoli che non è un percorso facile ma siamo certi che oggi la città debba fare un passo avanti rispetto ad alcune dinamiche che, seppur caratterizzano alcuni luoghi e alcune attività tipiche di Bari, fungendo anche da attrattore turistico, non possono eludere le regole basilari in materia di igiene, sicurezza e fiscalità. Ci auguriamo che a queste prime sei pastaie che oggi si sono dichiarate disponibili e pronte ad avviare la propria impresa alimentare domestica, se ne aggiungano altre, nel rispetto della città e di chi sta facendo uno sforzo necessario a vivere nel rispetto delle regole”.

Con riferimento ai requisiti igienico-sanitari, le linee guida del percorso prevedono un sistema di autocontrollo semplificato, con indicazioni specifiche per la tipologia di alimenti (in questo caso la pasta fresca) che si intende produrre. Le condizioni d’igiene dei locali (cucina, bagno, dispensa) e delle attrezzature utilizzate per la preparazione della pasta (frigorifero, mestoli, piano di lavoro, ecc.) dovranno essere sempre garantite.

Le linee guida, illustrano, infatti, una serie di indicazioni che riguardano i locali (tra queste, l’applicazione di retine zanzariere alle finestre del locale di preparazione, la disponibilità di attrezzature per mantenere un’adeguata igiene personale, la presenza di contenitori per i rifiuti in buono stato di pulizia e manutenzione, apribili e richiudibili senza la necessità di sporcarsi le mani e la protezione degli alimenti da possibili contaminazioni), le attrezzature utilizzate, la gestione dei rifiuti (necessaria la rapida rimozione dei rifiuti alimentari dai locali dove si trovano gli alimenti) e l’igiene del personale. Le linee guida del percorso chiariscono, inoltre, che non si potrà preparare pasta fresca all’esterno, se non a scopo dimostrativo.

I requisiti delle linee guida relativi alla produzione, chiariscono, invece, che le materie prime e tutti gli ingredienti devono essere conservati correttamente per evitare deterioramento e contaminazione. Inoltre, per quanto riguarda i materiali a contatto con gli alimenti, essi dovranno essere marchiati con la dicitura ‘idoneo per alimenti’ e stoccati in modo da evitare la contaminazione.

Le linee guida prevedono, ancora, alcuni adempimenti relativi alla tracciabilità; per quanto riguarda i prodotti in entrata, dovranno essere conservati i documenti fiscali che riguardano l’acquisto della materia prima, compresi quelli relativi ad eventuali MOCA utilizzati (buste, scatole per il confezionamento); per quanto riguarda i prodotti in uscita, solo nel caso in cui si venda il prodotto ad altri OSA, bisognerà conservare i documenti relativi a elenco dei clienti (nome e ragione sociale della ditta, indirizzo, numero di telefono, sede legale, stabilimento del cliente), tipologia, lotto di appartenenza ed eventualmente quantitativo di prodotto fornito.

Il piano di autocontrollo alimentare fa parte delle procedure di sicurezza e prevenzione previste dal protocollo HACCP (il documento abitualmente redatto dalle aziende alimentari che si occupano di produzione, confezionamento, commercio e somministrazione di alimenti). Il manuale HACCP ha lo scopo principale di riportare tutte le linee guida per la prevenzione dei rischi alimentari tenendo conto dei punti critici e approntando le procedure necessarie per eliminarli o ridurli al minimo.