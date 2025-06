Poliba, eletto il nuovo rettore: è Umberto Fratino

Con uno spoglio lampo, grazie al voto elettronico, è stata decretata la vittoria di Umberto Fratino con 270 voti, superando quindi la maggioranza assoluta. Fratino ha battuto Giuseppe Carbone, secondo candidato alla carica di rettore per il post Cupertino. Fratino, 60enne, è professore ordinario di “Costruzioni Idrauliche, Costruzioni Marittime e Idrologia” al Politecnico di Bari. Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Idraulica, è stato Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) e componente del Senato Accademico del Politecnico di Bari. E’ stato Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari. Ha condotto attività di ricerca, anche all’estero, nel settore dell’ingegneria idraulica. È autore e/o coautore di circa 280 lavori scientifici.

“Sono sopraffatto dall’emozione, quindi è difficile parlare per ringraziare tutta la comunità, tutte le componenti, in tutte le loro forme”. Sono le prime parole pronunciate, davanti all’aula magna gremita, dal nuovo rettore del Politecnico di Bari, Umberto Fratino, eletto oggi e che entrerà in carica il prossimo primo ottobre. “In questo periodo – ha aggiunto – ho avuto la possibilità di conoscere meglio ciò che pensavo di conoscere già”.

I ringraziamenti sono andati “all’affetto che mi avete dimostrato”, ma anche “al mio competitor Giuseppe Carbone, per la correttezza dimostrata” e all’attuale rettore Francesco Cupertino. Fratino ha promesso di restare “sempre un servitore di questa comunità. Un servitore aperto, inclusivo, disponibile all’ascolto”. Il nuovo rettore ha spiegato di voler partire “dal prendere atto di quello che di buono c’è, dobbiamo completare il discorso relativo al Pnrr e garantire ai nostri studenti ulteriore qualità dei servizi. Iniziamo un nuovo percorso, anche con l’università Aldo Moro, siamo due rettori nuovi che vivono e lavorano nel campus quindi abbiamo da mettere giù tante iniziative”.

Rispetto al neo rettore di UniBa, Roberto Bellotti, ha detto che “cominceremo a dialogare reciprocamente, ci conosciamo da tempo, abbiamo attività svolte insieme e in comune il ballottaggio di sei anni fa, forse questo vuol dire che i tempi erano maturi”.