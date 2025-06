Annalisa è “Maschio”: la nuova regina del pop gioca con i ruoli

Provocante, pop e iconica.

Chi l’avrebbe detto che la ragazza timida dai capelli ramati di Amici sarebbe diventata, anni dopo, una delle popstar italiane più amate e riconoscibili?

Annalisa ce l’ha fatta. E lo ha fatto a modo suo: con stile, voce, evoluzione e una buona dose di coraggio.

Tutto è iniziato nel 2010, quando Annalisa Scarrone ha varcato la soglia della scuola di Amici. Voce potente, carattere introverso, eleganza innata. Dall’edizione di Amici non ne è uscita vincitrice, ma ha conquistato il secondo posto, oltre che pubblico e critica.

La vera sfida è iniziata dopo: costruirsi, reinventarsi, restare fedele a sé stessa evolvendo allo stesso tempo.

Negli ultimi anni, Annalisa ha cambiato pelle: capelli rosso fuoco, outfit da fashion icon, e una nuova identità musicale fatta di pop elettronico, vibrazioni dance e testi che parlano alle nuove generazioni.

Brani come “Bellissima”, “Mon Amour” e “Sinceramente” non sono solo successi radiofonici: sono tappe di una trasformazione chiara e potente.

Con l’ultimo singolo “Maschio”, Annalisa prova invece a cambiare prospettiva, a giocare con i ruoli.

In quello che sembra essere uno dei nuovi tormentoni estivi, l’artista prova ad immaginare cosa farebbe se fosse un uomo.

“Maschio è una nube” , racconta direttamente Annalisa. “Una dimensione onirica in cui le cose come le conosciamo si disfano, si invertono, si dissolvono e si ricompongono. Un luogo della mente in cui riesco ad immaginare di essere ciò che non sono. Mi osservo come dall’esterno ad interpretare quel ruolo e mi compiaccio nel prendere possesso di un nuovo corpo. Mi diverto. Mi allargo. Quanto differente può essere, la stessa azione, la stessa frase, lo stesso pensiero, nei panni di un lui? Che sogno, essere lui!”.

Con ironia e intelligenza, Annalisa gioca con gli stereotipi di genere, rovescia i ruoli e canta che “Se fossi un maschio io mi venderei per tutto, per zero, mi venderei per finta, e davvero, io mi venderei solo col pensiero, solo per lei “.

Il look questa volta è estremamente mascolino, a tema di quello che è il brano. Capelli cortissimi, alcuni tatuaggi finti alla base del collo e indossa un completo giacca, pantaloni e bretelle, in stile vecchia Hollywood.

Oggi Annalisa è un mix perfetto di eleganza e forza, sensualità e intelligenza pop. Non ha solo trovato il suo posto nel panorama musicale italiano: l’ha reinventato. E con Maschio, forse ha alzato ancora una volta l’asticella.