Nuovo ospedale a Monopoli, il 26 luglio l’inaugurazione

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano comunica che il 26 luglio 2025 sarà avviato il trasferimento delle attività dall’ospedale San Giacomo di Monopoli al nuovo ospedale Monopoli – Fasano, in contrada Sant’Antonio d’Ascula, il cui completamento è previsto entro fine 2025, così da garantire l’assistenza ospedaliera d’eccellenza programmata. Per l’occasione si terrà un evento di inaugurazione della struttura e di presentazione delle attività e dei servizi del nuovo ospedale della Asl Bari.

L’ospedale sorge su un’area pari a 178.000 metri quadri, ha una superficie di circa 63.000 metri quadri (sviluppata su tre livelli) e un volume di 295.000 metri cubi. La struttura disporrà di 299 posti letto, 150 camere di degenza, 9 sale operatorie (di cui 1 per emergenza-urgenza e 1 per ortopedia), parcheggio per 742 posti auto, un impianto fotovoltaico con capacità di 915kWp e servirà un bacino d’utenza di oltre 260mila persone.

La dotazione dell’Ospedale prevede anche 14 letti tecnici di Osservazione breve intensiva (OBI), 32 postazioni di Day service e Dialisi, un blocco parto con 3 sale parto/travaglio, 1 sala parto in acqua e 1 sala per le emergenze ostetriche (attiva h24). Rilevante l’investimento in tecnologia, in particolare per la Medicina di Laboratorio e la Diagnostica per immagini, che potrà contare su 10 sale con apparecchiature di ultima generazione (3 Tac, 2 RM, 2 RX, 2 mammografi, 2 ecografi), oltre a una fornitura tecnologica dedicata al Pronto Soccorso, con 1 sala Tac, 2 sale RX e 1 sala ecografia. Sono previste, inoltre, 3 sale per Endoscopia, 2 sale per la Cardiologia, più 3 sale per chirurgia ambulatoriale e 2 per la chirurgia laser. Tra gli ulteriori servizi anche un nido aziendale.

La struttura è un unicum anche a livello urbanistico e architettonico, perché’ l’ospedale è perfettamente integrato nel luogo in cui sorge, incastonato tra il mare e gli ulivi secolari, e dal punto di vista della sostenibilità perché è progettato per consumare il 30% di energia in meno.

Il nuovo ospedale di Monopoli Fasano rappresenta una straordinaria innovazione, dal punto di vista architettonico e delle tecnologie, nel campo dell’assistenza sanitaria. Si tratta di una infrastruttura strategica per tutta la Puglia, visto che risponderà alla domanda di salute della popolazione residente in due province, quella di Bari e di Brindisi.