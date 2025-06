Bari, è caro prezzo per i lidi: anche fino a 2mila euro a stagione

Anche fino a 2mila euro per una stagione al mare. Anche quest’anno è caro-prezzi per le famiglie che vorranno affidarsi ai lidi balneari. Nonostante gli aumenti siano “contenuti”, il mare resta un bene costoso per tante famiglie. I dati parlano chiaro: nel 2025, i prezzi nei lidi della costa barese – da Torre a Mare fino a Santo Spirito – anche se di poco, continuano a salire, specialmente per l’accesso giornaliero e i servizi extra.

Per chi desidera assicurarsi un posto fisso per tutta la stagione, i costi ormai orbitano attorno ai mille euro, se si considerano tutti i servizi, i comfort e anche le spese che, inevitabilmente, si affrontano al mare, tra questi ad esempio il bar. Un pacchetto base (per due persone) con ombrellone e due lettini può arrivare anche a 1650 euro. Se si aggiungono optional come una postazione in prima fila, lettini supplementari, cabina privata o servizi extra come docce calde o parcheggio riservato, la cifra finale supera i 2mila euro. In alcuni casi, per quattro persone (due adulti e due bambini) si può partire da circa 800 euro, ma si tratta nella maggior parte dei casi di offerte base che non prevedono servizi come ombrellone o sdraio.

Si tratta di cifre che, inevitabilmente, pesano sui bilanci familiari, specie se si considera che non tutti i lidi includono servizi come doccia o spogliatoi, e che anche una semplice pausa al bar può trasformarsi dunque in un piccolo salasso: un gelato o un caffè oggi costano più dello scorso anno, a causa dell’inflazione e del caro energia. Sul fronte giornaliero, i prezzi oscillano: in bassa stagione, si parte da 8-10 euro a persona per un ingresso, ma con lettino e ombrellone si sale a 15-20 euro. In alta stagione, le stesse combinazioni arrivano a costare fino a 25 euro a persona, con punte di 40-45 euro per una postazione completa per due, soprattutto nei weekend. In media, una coppia può spendere tra i 30 e i 43 euro al giorno, come accade in alcune zone del nord barese. Prezzi che includono ombrellone, due sdraio, parcheggio, doccia e servizi base.

Secondo il monitoraggio di Federconsumatori, i rincari medi sui servizi balneari in Italia sono del 2,3% rispetto al 2024. A Bari, gli aumenti si mantengono in linea con la media nazionale: si tratta di piccoli ritocchi, spesso sotto il 3%, legati ai costi di gestione, al personale stagionale e all’aumento dei prezzi delle materie prime. Cresce il costo dei servizi accessori come canoe, pedalò e sup, sempre più richiesti dai bagnanti: +2% rispetto allo scorso anno, dopo il boom del +10% registrato nel 2024. E aumentano anche i pacchetti all inclusive, che combinano spiaggia, pranzo, aperitivo e noleggio attrezzature. I prezzi? Dai 35 ai 50 euro a persona, a seconda del lido e del giorno della settimana. Per chi vuole contenere la spesa, spiega Federconsumatori, resta la possibilità di optare per formule “mezza giornata” o “happy hour”, disponibili in molti stabilimenti dopo le 14. Queste opzioni permettono di risparmiare fino al 50% rispetto al prezzo intero giornaliero. In alcuni casi, si stanno diffondendo anche app e piattaforme che consentono di condividere la propria postazione nelle ore di assenza, rendendola disponibile ad altri utenti a un prezzo scontato.