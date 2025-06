Puglia, sconti per gli studenti sugli abbonamenti per treni e bus

Presentata questa mattina dal presidente Michele Emiliano e dagli assessori Debora Ciliento, con delega ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, e Sebastiano Leo, con delega all’Istruzione e all’Università, l’agevolazione tariffaria sugli abbonamenti mensili del trasporto pubblico locale per una fascia di studenti pendolari residenti in Puglia. Sono intervenuti anche Silvia Pellegrini, direttora del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Vito Antonacci, direttore del Dipartimento Mobilità, e le dirigenti Carmela Iadaresta della Sezione TPL e Intermodalità e Maria Raffaella Lamacchia della Sezione Istruzione e Università.

“La Puglia è una regione che assicura il diritto allo studio in modo direi integrale – ha detto il presidente Emiliano -. Siamo gli unici a finanziare tutte le borse di studio, e questo è un impegno preso nel 2015 che abbiamo mantenuto. Dopodiché abbiamo ampliato, e stiamo ampliando l’ospitalità per gli studenti fuori sede. E oggi stiamo completando questa visione investendo una somma enorme di 11 milioni di euro a favore di tutti gli studenti per agevolare i loro spostamenti, in modo tale da consentire loro una gestione del budget universitario idonea. Più di così obiettivamente non si può fare, dato che stiamo operando in un momento di particolare scarsità del finanziamento del trasporto pubblico – ha aggiunto Emiliano -. Abbiamo rispettato gli impegni presi con le associazioni studentesche e spingiamo affinché la nostra regione sia a tutti i livelli una regione capace di incentivare e favorire l’apprendimento in generale, quindi sia per la formazione universitaria, sia per i tanti ITS, sia per le scuole. Stiamo intervenendo a tutti i livelli, tanto che assicuriamo persino la scuola dell’infanzia con i nostri bonus per tutti i cittadini che abbiano un reddito compatibile. E’ un miracolo pugliese di cui siamo orgogliosi.”

La misura presentata oggi è una misura sperimentale, per la quale la Giunta regionale ha stanziato € 11.096.024,00, derivanti dal bilancio autonomo della Regione Puglia. Gli studenti beneficiari sono i pendolari residenti in Puglia, che nell’a.s./a.a. 2025-2026 frequenteranno le scuole secondarie di 2° grado pugliesi e gli atenei universitari pugliesi, appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia pari o inferiore a € 12.000,00, elevando tale limite a € 15.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.

Lo sconto applicato sarà pari al 50% sul prezzo di vendita dell’abbonamento mensile con numero di corse non inferiore a 52, con fruizione da ottobre 2025 a maggio 2026, relativamente al servizio di TPL di competenza della Regione Puglia e della Città Metropolitana e Province pugliesi.

“Questa misura risponde a una richiesta arrivata direttamente dagli studenti ed è stata costruita grazie a una stretta collaborazione tra l’Assessorato ai Trasporti e l’Assessorato all’Istruzione, avviando un confronto tra gli uffici competenti sia della Sezione TPL e Intermodalità che della Sezione Istruzione e Università, coinvolgendo Arti e Adisu oltre che naturalmente le aziende che gestiscono il servizio TPL su gomma e su ferro – ha spiegato l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. Ringrazio tutti per aver saputo trovare un punto d’incontro così da poter approvare in via sperimentale per il prossimo anno scolastico e accademico un’agevolazione tariffaria totalmente finanziata dal nostro bilancio autonomo, che andrà ad impattare prevedibilmente su una platea di circa 35.000 studenti.”

L’agevolazione tariffaria per il TPL verrà erogata in favore degli studenti pendolari selezionati dalla Sezione Istruzione e Università e dall’Adisu Puglia, in seguito alla pubblicazione dei rispettivi avvisi sulle piattaforme informatiche StudioinPuglia per il mondo scuola e quella di Adisu Puglia per le università.

La pubblicazione di questi avvisi avverrà nell’ambito dell’avvio di altre due misure da sempre rivolte al sostegno per il diritto allo studio, l’assegnazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici e l’assegnazione delle borse di studio universitarie. Con un’unica candidatura integrata sarà possibile ricevere entrambi i benefici, in base ai requisiti richiesti.

“Si tratta di un altro tassello prezioso che andrà ad arricchire uno dei fiori all’occhiello di questa amministrazione regionale, ovvero le politiche a sostegno del diritto allo studio – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Sebastiano Leo -. Un percorso cominciato tanto tempo fa e che ha visto la Regione Puglia da sempre accanto a tutta la comunità studentesca e alle loro famiglie, in particolar modo a quanti versano in condizioni di difficoltà. Oggi aggiungiamo anche il tema dei trasporti e della mobilità, sostenendo migliaia di ragazzi nell’acquisto di un abbonamento per il trasporto locale. Un intervento necessario che si aggiunge alle tantissime misure lanciate in questi anni nell’ambito dell’istruzione e del diritto allo studio, oltre alle borse e ai libri di testo, cito per esempio pass laureati, i finanziamenti per gli scuolabus elettrici ma anche i buoni educativi zerotre anni. Un impegno costante – ha concluso Leo – che continueremo a garantire per la crescita e lo sviluppo di un territorio e dei suoi cittadini.”