Bari, eventi sportivi nel Municipio V: ok a bando

È disponibile on line l’avviso per l’assegnazione di contributi per manifestazioni sportive che si svolgeranno nel territorio del Municipio V entro la fine del 2025. La procedura è finalizzata all’individuazione di proposte progettuali, a ciascuna delle quali concedere un contributo da assegnare sulla scorta dei criteri contenuti nell’avviso, nel rispetto del “Regolamento per l’erogazione dei contributi per attività sportive” approvato dal Consiglio comunale e in armonia con le linee programmatiche deliberate dal Consiglio del Municipio.

In particolare, oggetto del bando è la realizzazione di un programma di attività articolato nelle seguenti manifestazioni: sport acquatici, biciclettata con tema ambientale, attività interdisciplinari e manifestazione conclusiva da svolgersi su tutto il territorio municipale. Possono essere destinatari degli interventi le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, le società e le associazioni sportive a carattere dilettantistico senza fini di lucro che siano affiliate ai soggetti indicati, aventi sede nel Comune di Bari. Le attività dovranno svolgersi entro il 31 dicembre 2025, presso luoghi e strutture sul territorio municipale.

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, al Municipio V in plico chiuso entro e non oltre le ore 12 del 23 giugno. Non potranno essere presentati dallo stesso soggetto più progetti, sia in forma singola che in forma associata. Le proposte saranno esaminate da una commissione appositamente costituita, successivamente alla data di scadenza dell’avviso.

“Lo sport è un grande strumento di inclusione, che promuove la socializzazione e lo sviluppo di valori di grande rilievo come la lealtà, il rispetto e l’amicizia, oltre a incentivare una sana competizione tra i ragazzi e una crescita armonica ed equilibrata – spiega la presidente del Municipio V Maristella Morisco -. Il Municipio ha immaginato un ricco calendario di appuntamenti, a partire, come da tradizione, dal torneo calcistico di San Michele Arcangelo, che vedrà otto squadre sfidarsi tra loro. Quest’anno, inoltre, abbiamo introdotto un torneo di volley e, ancora, abbiamo pubblicato il terzo bando dedicato a sport acquatici, biciclettata, attività interdisciplinari e una manifestazione conclusiva da svolgersi nel municipio con la premiazione dei vincitori. Il connubio tra sport acquatici e attività ‘a terra’, permette di vivere integralmente e a tutto tondo gli spazi all’aperto del nostro territorio, con una grande festa finale dello sport che vedrà, insieme, tutti gli atleti coinvolti”.