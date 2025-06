Bari, online la graduatoria per i food truck fuori dal San Nicola

Il Settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive rende noto che è stata pubblicata a questo link la graduatoria provvisoria relativa all’avviso per la concessione temporanea di 21 posteggi, di cui due riservati ai merchandising ufficiali, nell’area esterna dello stadio San Nicola per l’esercizio del commercio su area pubblica, in favore di commercianti dotati di food truck durante i concerti che si terranno tra giugno e luglio 2025.

Nello specifico, l’avviso intende garantire la presenza regolamentata di posteggi di commercianti dotati di ‘negozi mobili’ per il servizio di vendita di alimenti e bevande ai cittadini che assisteranno al concerto di Zucchero (21 giugno), di Gigi D’Alessio (23 giugno), di Cesare Cremonini (3 e 4 luglio), di Marco Mengoni (20 luglio) e di Ultimo (23 luglio).

In occasione degli eventi indicati, sono state previste 21 postazioni, di cui due riservate al merchandising ufficiale, da assegnare esclusivamente ai commercianti su area pubblica del settore alimentare, che dispongono di food truck che devono essere attrezzati, omologati allo scopo per cui vengono impiegati, revisionati, assicurati per RCA e dotati di D.I.A. sanitaria. A esito dell’avviso, sono risultate 32 istanze ammissibili, 11 non ammissibili, 2 sono state provvisoriamente escluse poiché carenti di tutta la documentazione richiesta. Avverso la graduatoria provvisoria potranno essere presentate osservazioni entro e non oltre le ore 12 di martedì 10 giugno 2025.