Inchiesta su Delli Noci, Emiliano: “Totale fiducia in lui”

“Ho totale fiducia in Alessandro Delli Noci e credo che non abbia commesso alcun reato”. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha commentato l’inchiesta della Procura di Lecce che coinvolge l’assessore regionale allo Sviluppo Economico.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Emiliano ha aggiunto: “Fa parte del rischio professionale di ciascuno di noi dover chiarire alla magistratura le proprie condotte. L’ho sempre fatto io, lo hanno sempre fatto i miei collaboratori. Ci siamo sempre rimessi con fiducia al giudizio dei magistrati”.

Delli Noci risulta tra gli indagati nell’inchiesta per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa d’asta e frode nei finanziamenti pubblici. La Procura ha chiesto per lui gli arresti domiciliari: l’interrogatorio di garanzia è previsto per l’11 giugno davanti al gip del Tribunale di Lecce, Angelo Zizzari.