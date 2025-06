Bari, riapertura mercato San Pasquale: “Risultato anche nostro”

“Riapre il Mercato di San Pasquale dopo anni di abbandono: un risultato che sentiamo anche nostro”. Commenta così la riapertura del mercato rionale il gruppo di Fratelli d’Italia. Tante le proteste e le segnalazioni effettuate in merito. “Un traguardo raggiunto – commentano – grazie alle denunce e all’impegno politico, municipale e comunale di Fratelli d’Italia. Dopo anni di segnalazioni, flash mob e continue sollecitazioni da parte del gruppo di Fratelli d’Italia, riapre finalmente il mercato di San Pasquale, che per lungo tempo, dopo una inaugurazione in ” pompa magna”, è stato completamente abbandonato”, proseguono.

“La struttura – si legge ancora nella nota – un tempo cuore pulsante del quartiere, versava in condizioni di grave degrado, senza alcun controllo o vigilanza, finanche nella parte interrata, creando una situazione di forte pericolo per la sicurezza dei residenti. Il costante pressing da parte del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha spinto l’amministrazione comunale ad intervenire. È una vittoria della tenacia e dell’impegno civico. Abbiamo ascoltato i cittadini e agito con determinazione per restituire al quartiere un luogo sicuro e decoroso. La riapertura del mercato è il primo passo verso la riqualificazione dell’intera area, con la speranza che l’attenzione delle istituzioni non venga meno e che i residenti possano finalmente tornare a vivere il loro quartiere in sicurezza e con dignità”, concludono.