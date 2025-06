Bari, a Santo Spirito 300 nuovi posti auto per l’estate

Trecento nuovi posti auto per sopperire al caos viabilità relativo nello specifico ai parcheggi a Santo Spirito, quartiere a Nord di Bari. Si è tenuto questa mattina, a Palazzo di Città, un incontro finalizzato a definire l’iter per la realizzazione di un’area di sosta per auto nei pressi del porto di Santo Spirito, nel Municipio V. Si tratta di uno spazio nei pressi della caserma dei Carabinieri e del Poliambulatorio della Asl che l’amministrazione comunale intende utilizzare, già a partire da questa stagione estiva, come area per il parcheggio di circa 300 autovetture. Un’iniziativa che rientra nel più ampio piano comunale per la realizzazione di aree di sosta finalizzate a rispondere alla domanda dei residenti. Alla riunione odierna hanno partecipato il sindaco Vito Leccese, l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, la proprietaria dell’area, il direttore generale Davide Pellegrino e i direttori delle ripartizioni Stazione unica appaltante, Contratti e Gestione LL.PP., Annarita Amodio, e I.V.O.P., Claudio Laricchia.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di aprire al pubblico questa nuova area parcheggio al servizio dei residenti e dei fruitori del lungomare sin da questa estate, grazie alla disponibilità della proprietaria. Nelle more dell’acquisizione definitiva al patrimonio comunale attraverso procedura espropriativa per la realizzazione di un parcheggio green in linea con quanto realizzato in altre zone della città (largo 2 Giugno, via Peucetia, ecc.), l’accordo, che verrà definito nei prossimi giorni, prevede infatti un contratto di comodato d’uso gratuito dell’area di circa 11mila metri quadri, cui si potrà accedere da via Napoli, nei pressi del Poliambulatorio della Asl. Pertanto, gli uffici tecnici comunali da un lato sono al lavoro sulla definizione dell’accordo, dall’altro stanno procedendo con gli adempimenti necessari all’esecuzione dei lavori provvisori che rendano fruibile l’area a partire dal mese di luglio: così nei prossimi giorni l’amministrazione comunale provvederà alla posa di materiale stabilizzato, per rendere uniforme la pavimentazione, e all’esecuzione di interventi di piccola manutenzione straordinaria al fine di allestire l’area e consentire ai cittadini di parcheggiare in sicurezza.

Inoltre, in attesa della definizione della procedura espropriativa, i tecnici comunali lavoreranno alla redazione del progetto per la realizzazione dello spazio green adibito a sosta, dotato di pavimentazione drenante e arricchito da alberature e arbusti.