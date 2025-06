Bari, a Poggiofranco una nuova area giochi “inclusiva”

È stata inaugurata questa mattina la nuova area giochi attrezzata all’interno del giardino intitolato a Palmina Martinelli, in viale Kennedy, nel quartiere Poggiofranco. L’area, all’angolo con via Amoruso, è stata oggetto di un intervento di restyling finanziato, grazie ai fondi del Municipio II, con un investimento di 23mila euro nell’ambito dell’accordo quadro dedicato alla manutenzione straordinaria dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche della città. All’inaugurazione sono intervenuti l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, la presidente del Municipio II Alessandra Lopez e consiglieri municipali.

Nello specifico, l’intervento ha riguardato l’ampliamento di un’aiuola, necessario per contenere le radici degli alberi, e la riqualificazione dell’area giochi, con la rimozione delle attrezzature non più utilizzabili, sostituite da una casetta Lodge con scaletta e scivolo e da una ‘lucertola campana’, entrambi giochi inclusivi. È stata, inoltre, realizzata la nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata.

“Si tratta di un piccolo intervento, molto atteso dai residenti della zona, che quotidianamente frequentano il giardino intitolato a Palmina Martinelli – ha spiegato l’assessore Scaramuzzi -. Per noi è davvero importante prenderci cura dei giardinetti di quartiere, perché si presentino a grandi e piccoli frequentatori con giostrine funzionanti, panchine verniciate, vialetti in buono stato di manutenzione. Non è un’impresa semplice, considerando che gli spazi destinati alla socializzazione si stanno, per fortuna, moltiplicando. Il nostro impegno, però, è massimo: nei prossimi giorni, per esempio, concluderemo l’intervento nella piazza centrale di Torre a Mare, con l’arrivo di nuovi giochi in sostituzione di una giostrina, e consegneremo alla città l’area riqualificata di via Salvatore Tramonte, nel quartiere San Paolo”.

“Sono lavori che il Municipio aspettava e che oggi vengono consegnati, restituendo alla piena fruibilità un’area giochi e un giardino che ci stanno particolarmente a cuore, come tutti i luoghi verdi, grandi e piccoli, del nostro territorio – commenta la presidente Lopez -. In questi angoli di pace si riuniscono i residenti dei condomini della zona, gli anziani per rinfrescarsi all’aria aperta, i bambini per trascorrere qualche ora di svago, indispensabile quando finisce la scuola. Ecco perché ci teniamo a custodirli nelle migliori condizioni, a maggior ragione se, come in questo caso, diventano simbolo della lotta alla violenza di genere e delle battaglie per la legalità, nel nome di Palmina”.

“Siamo felici, come Municipio, di continuare a finanziare, con i fondi a nostra disposizione, un elenco di interventi per la riqualificazione delle aree a verde del territorio – sottolinea il presidente della prima commissione Lavori pubblici, Riccardo Losito -. Dopo il giardino Princigalli e il Parco degli Aquiloni, oggi riapre in veste rinnovata l’area attrezzata dedicata a Palmina Martinelli, la quattordicenne morta tragicamente perché bruciata viva. Frequentare e tutelare con attenzione questo giardino è un modo per ricordarla, ogni giorno, e comprendere ciò che la sua storia ci insegna”.