Puglia, Delli Noci lascia il Consiglio: “Scelta necessaria”

Alessandro Delli Noci lascia il suo posto in Consiglio regionale e assessore allo Sviluppo Economico, a subentrare sarà Antonio Raone, imprenditore salentino, primo dei non eletti alle elezioni regionali del 2020 nella lista Con, dove ottenne 7.279 preferenze. Raone, originario di Lecce, oggi vicino a Forza Italia, ha assunto negli ultimi anni una posizione critica verso il governo regionale di centrosinistra guidato da Michele Emiliano. Con l’ingresso in Consiglio, previsto già nella seduta del 17 giugno, dovrebbe formalizzare il passaggio al gruppo di Forza Italia, sottraendo così un seggio alla maggioranza che già in diverse occasioni ha mostrato segnali di affanno.

Delli Noci, indagato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione nell’ambito dell’inchiesta su presunti favori elargiti nei confronti di alcuni imprenditori, ha affidato a una lunga dichiarazione pubblica il significato della sua decisione, parlando apertamente del peso umano e politico che l’ha accompagnata. Nei suoi confronti i pubblici ministeri hanno chiesto gli arresti domiciliari. “I fatti duri e dolorosi di questi ultimi giorni mi impongono una scelta altrettanto dura e dolorosa. È dunque con profonda amarezza, ma con convinzione e determinazione, che questa mattina, prima di rendere l’interrogatorio davanti al Giudice, ho rassegnato irrevocabilmente le mie deleghe assessorili”, ha scritto.

L’ex assessore ha ripercorso il suo impegno istituzionale, ringraziando il presidente Emiliano, i colleghi di giunta, il personale degli assessorati, ma soprattutto la sua famiglia: “Lo devo alla serenità della mia famiglia, a Paola, ai miei genitori, ai miei fratelli e soprattutto ai miei figli, a cui ho detto di non dubitare mai della mia onestà e a cui ho chiesto perdono per le parole e gli sguardi che subiscono”. Delli Noci ha poi espresso rammarico per non poter portare a termine i progetti avviati nei suoi anni di mandato, tra cui le Comunità energetiche, la Legge sui giovani e quella sui talenti: “Non posso negare la tristezza e il rammarico per non poter portare a termine i tanti progetti avviati, che mi auguro vedranno in ogni caso la luce nei prossimi giorni”.

Infine, ha ribadito piena fiducia nella magistratura, dichiarandosi pronto ad affrontare quanto verrà: “Aspetto che la giustizia faccia il suo corso, con la massima fiducia nei confronti della magistratura. Attendo la decisione del Giudice dopo l’interrogatorio di oggi e sono pronto ad affrontare quello che verrà certo della correttezza del mio operato”.

“Alessandro Delli Noci – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – i ha comunicato la sua volontà di dimettersi da ogni carica per poter difendere se stesso, la sua famiglia e la Regione Puglia da tutte le accuse che gli sono state rivolte. Lo ringrazio per il magnifico lavoro che ha fatto aiutando l’economia pugliese a diventare la migliore d’Italia degli ultimi anni per tasso di crescita del PIL e per capacità di attrazione degli investimenti. Gli auguro di trovare al più presto un giudice che riconosca quello che tutti noi che abbiamo lavorato al suo fianco sappiamo benissimo e cioè che non ha commesso alcun reato”.