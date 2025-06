Tragedia sul lavoro a Lecce, morto operaio 26enne

Tragedia questa mattina a Lecce, dove un operaio di 26 anni è morto precipitando da un’altezza di circa sette metri mentre era impegnato in lavori di manutenzione su un edificio in viale Leopardi. La vittima è Razvan Iulian Gurau, dipendente della ditta Edac Lecce, specializzata in edilizia acrobatica.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava operando sospeso in quota quando la corda di sicurezza alla quale era imbragato si è improvvisamente spezzata, facendolo cadere nel vuoto dal quarto piano. Inutile il disperato tentativo di un collega 22enne di trattenerlo: il ragazzo, sotto choc, ha sferrato un pugno contro un muro ferendosi gravemente a una mano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e gli ispettori dello Spesal per i rilievi e gli accertamenti del caso. Saranno ora le indagini a chiarire eventuali responsabilità e a verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.