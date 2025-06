Bari, auto danneggiate su corso Vittorio Veneto: indaga la polizia

Scene di ordinaria follia a Bari. Questa mattina alcuni cittadini hanno trovato le loro auto totalmente danneggiate sulla fiancata sinistra. Le autovetture erano parcheggiate in fila in corso Vittorio Veneto, all’altezza del Flacco. Al momento non si conoscono i dettagli di quanto accaduto, ma si ipotizza che un altro veicolo li abbia colpiti in pieno. Sul posto la polizia.